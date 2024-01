¡Son unos tórtolos! Yiddá Eslava y Ángel Fernández ya no esconden su amor en redes

Yiddá Eslava al parecer ya no quiere esconder más su amor hacia el fotógrafo Ángel Fernández con quien viajó hace algunas semanas atrás a Chiclayo.

Y es que ahora Ángel ya no pretende ocultar los sentimientos que tiene hacia la actriz y se animó a usar sus redes sociales para remarcar que se encuentra saliendo con la guionista.

¿Qué pasó?

Yiddá Eslava al parecer estaría vivienda una historia de amor por el fotógrafo Ángel Fernández tal y como lo dijo hace algunos días atrás ella se encontraba en una relación estable.

Si bien es cierto no reveló la identidad de su galán ya que afirmó que no es una persona mediática diversos tiktokers y usuarios han confirmado que se trata de Ángel Fernández, la nueva pareja de la actriz.

Eso sí que ahora en las redes de Ángel se encuentra las fotografías de Yiddá las que le tomó durante su estadía en el norte del país.

Hace algunos días la actriz publicó una reciente fotografía que fue tomada en chiclayo y no dudó en darle los créditos a Ángel.

De la misma manera el fotógrafo reposteó una de sus fotografías de Yiddá y colocó un intervalo de votación con una carita con ojos de corazón.

Esto sería suficiente para confirmar que ambos se encuentran viviendo una relación a su tiempo y a su ritmo lejos de las cámaras y enfocándose en ellos.

Amor a primera vista

Yiddá Eslava se deja ver cada vez más enamorada de su nuevo saliente de quién no se sabe aún de quién se trate pues prefiere mantener su identidad en reserva al no ser un personaje mediático.

Cómo se sabe, hace algunos días Yiddá regreso de su viaje al norte, sin embargo, a ese viaje no habría ido sola.

Pues fue captada con un misterioso galán que en todo momento estuvo a su lado.

En una entrevista, la actriz recalcó que está nueva pareja llegó a su vida cuando la relación con Julián ya había finalizado totalmente.

Pues se sabe que ambos hicieron de todo para salvar su relación sin éxito.

Asimismo, confesó que desenterró amistades pasadas para probar suerte y ver si fluía algo más, sin embargo, tampoco tuvo resultados positivos.

Pero ese no fue el caso con su actual pareja pues considera que fue un amor a primera vista, ya que la guionista sintió que ahí era el lugar y el hombre indicado.

«Fue como un flechazo en el corazón. (…) Cuando terminó mi relación con Julián, saqué mi agenda negra (risas) y no pude. Intenté hacerme la sabandija y no me ligó, lo intenté», dijo Yiddá.

Además, reveló que en su tiempo soltera conoció todo tipo de hombres, pero ninguno la cautivó como el misterioso galán.

«Conocí a bastantes personas interesantes, regresó gente del pasado y no pasaba nada. Chicos guapos, hasta un millonario, hasta que lo vi. Fue loquísimo», señaló.

Finalmente, reconoció que jamás había sentido el amor a primera vista.

Pero este hombre ha hecho que toda su perspectiva sobre el amor de un giro de 180 grados.

*Yo no creía en el amor a primera vista, para mí era una idiotez, pero la vida me ha cacheteado», dijo.