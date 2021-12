Yiddá Eslava y Julián Zucchi lograron juntar 40 mil soles para ayudar a niños

Compartir Facebook

La ex combatiente Yiddá Eslava logró juntar una fuerte suma de dinero en menos de 48 horas para llegar alegría a niños necesitados en Navidad.

4 mil niños tendrán una Navidad diferente este año gracias a el buen y gran corazón de Yiddá Eslava pues en tiempo récord junto 40 mil soles que serán destinado para los más pequeños.

Como era de esperarse Yiddá siempre se ha caracterizado por ser una mujer dadivosa y consiente de las carencias de nuestro país por eso tuvo la gran idea de brindarle una Navidad diferente a miles de niños de zonas que más necesitan.

Pertenecientes a el Asentamiento de Valle Amauta, niños podrán tener en manos un especial regalo por estas fechas especiales y todo gracias a miles de personas que junto con la ex ‘chica reality’ hicieron posible dibujar una sonrisa en los más pequeños.

Yiddá recibió las felicitaciones de sus seguidores por la hazaña con un fin social y siguieron junto con ella el camino para conseguir los S/40 mil soles, de los que solo recaudó S/36 mil, pero ella completó con su dinero, lo necesario para lograr la meta.

«Este año ustedes hicieron la diferencia, 4 mil niños vivirán una navidad diferente FELIZ NAVIDAD , este fue nuestro mayor regalo», escribió Yiddá en la publicación de todo lo recaudado.

Yiddá Eslava reveló que sufre de una extraña enfermedad

La esposa de Julián Zucchi se animó a comentarles a sus seguidores que sufre de una enfermedad que le ocasiona desmayos continuos.



“Es un desmayo producto de algo que yo tengo, es una afección que se llama Migraña Vestibular. ¿Por qué lo publico? Porque me parece importante compartir con ustedes algo que me parece importante compartir con ustedes algo que me ocurrió a mí”, señaló Yiddá.