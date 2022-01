Yiddá Eslava y Julián Zucchi serán el nuevo jurado de «Yo soy, nueva generación»

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La pareja de esposos y ex ‘chicos reality’ Yiddá Eslava y Julián Zucchi serán parte del jurado de «Yo soy, nueva generación», así lo dio a conocer Latina en sus redes sociales desatando la emoción de sus miles de seguidores quienes tomaron la noticia con mucha felicidad.

La pareja compartirá su rol de jueves con la modelo Janick Maceta y el conductor Jorge Henderson, además se sabe que el programa se estrenará el próximo lunes 31 de enero por la pantalla por la pantalla chica.

“Sí, él y yo. Yo y ella. Venimos para divertirnos y emocionarnos, porque para el talento no hay edad”, dicen los esposos en el clip, donde aparecen vestido con trajes de color blanco y negro.

Los usuarios tomaron la noticia con toda la alegría pues la pareja de esposos siempre están realizando actividades juntas muy aparte de tener sus roles como padres no dejan de disfrutar como pareja.

“Qué bien, algo más fresco, me gusta”, “A mí no me gusta, me encanta”, “Ellos me gusta”, “Qué bien”, “Excelente no me lo pierdo”, “Tan bellos. Me encantan”, “Me gusta ella, tan natural y espontanea, y la sigue no más, pero tiene chispa, les deseo lo mejor”, “Son actores y cantantes Julián empezó́ a cantar en Parchis, bien”, son algunas de las reacciones de sus fans.

Yiddá Eslava y Julián Zucchi lograron juntar 40 mil soles para ayudar a niños

La ex combatiente Yiddá Eslava logró juntar una fuerte suma de dinero en menos de 48 horas para llegar alegría a niños necesitados en Navidad.

4 mil niños tendrán una Navidad diferente este año gracias a el buen y gran corazón de Yiddá Eslava pues en tiempo récord junto 40 mil soles que serán destinado para los más pequeños.

Como era de esperarse Yiddá siempre se ha caracterizado por ser una mujer dadivosa y consiente de las carencias de nuestro país por eso tuvo la gran idea de brindarle una Navidad diferente a miles de niños de zonas que más necesitan.

Pertenecientes a el Asentamiento de Valle Amauta, niños podrán tener en manos un especial regalo por estas fechas especiales y todo gracias a miles de personas que junto con la ex ‘chica reality’ hicieron posible dibujar una sonrisa en los más pequeños.

Yiddá recibió las felicitaciones de sus seguidores por la hazaña con un fin social y siguieron junto con ella el camino para conseguir los S/40 mil soles, de los que solo recaudó S/36 mil, pero ella completó con su dinero, lo necesario para lograr la meta.

Mira también: “Aislados, la serie” se corona con premios y Rossana Fernández gana como mejor actriz

«Este año ustedes hicieron la diferencia, 4 mil niños vivirán una navidad diferente FELIZ NAVIDAD , este fue nuestro mayor regalo», escribió Yiddá en la publicación de todo lo recaudado.