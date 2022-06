«Yo cambiaría la paz mundial», Alessia Rovegno es criticada en redes por singular respuesta

Compartir Facebook

La modelo Alessia Rovegno sigue siendo blanco de críticas tras su participación en el Miss Perú 2022, pues la influencer ha dado singulares respuestas en el certamen de belleza.

Esta vez se ha vuelto viral una respuesta de la modelo donde le preguntan que cambaría del mundo si tuviera el poder a lo que Alessia respondió un poco nerviosa.

«Cambiaría la paz en el mundo«, fue la respuesta de la modelo lo que terminó siendo blanco de críticas para miles de usuarios que consideraron que le falta mucho para asumir un cargo tan grande.

«Yo creo que Ale tiene tantas ideas en la cabeza pero no sabe cómo expresarlas y asociarlas por eso no llega a transmitir algo», «No sólo se trata de tener una cara bonita», «Habiendo tantas respuestas como construir colegios con alta calidad, implementar y apoyar ollas comunes, construir casas de apoyo psicológico», fueron algunos de los comentarios de los usuarios que no dudaron en ‘chancarla’.

«Tenía contratos en New York”, Alessia Rovegno afirmó que la sufrió para participar del Miss Perú

Una de las engreídas de Bárbara Cayo , Alessia Rovegno señaló que tuvo que decidir que era lo que más le convenía para su carrera y así terminar optando por participar en el certamen de belleza Miss Perú.

Como se sabe, la guapa modelo es una de las preferidas del público para que sea la ganadora a la corona, sin embargo, tampoco la tendría fácil.

Además, Alessia ya es una figura conocida en el mundo del espectáculo desde que inicio un romance con el chico reality Hugo García ambos se han mostrado bastante enamorados y hasta se fueron a los Estados Unidos para ser parte de pasarelas importantes reconocidas de moda.

Es así que la rubia contó un poco sobre como se está preparando para disputar la corona para el Miss Perú 2022.

«Definitivamente, tenía contratos en New York, estoy en una agencia de modelaje, pero hablé con ellos y me dejaron quedarme acá para participar en el certamen y dar mi 100%», dijo Alessia.