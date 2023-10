«Yo creo que mejor se queda con los carros» Leslie Shaw arremete contra Mario Hart por su regreso a la música

La cantante Leslie Shaw reapareció y se pronunció sobre el anunciado regreso de Mario Hart a los escenarios. Ella no dudó en burlarse del piloto asegurando que la gente merece más. Incluso, señaló que es un improvisado que no tiene talento. Ante ello, las duras críticas de Leslie Shaw no pasaron desapercibidas por los internautas quienes también se dejaron su opinión al respecto. ¿Qué fue lo que dijo Leslie Shaw sobre el regreso de Mario Hart? Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: «No lo puedo creer»: Mario Hart emocionado por aparecer en el top 3 de Spotify Perú con su tema ‘Yo no fui’ ¿Y anuncia su regreso a los escenarios?

Leslie Shaw critica el regreso de Mario Hart a la música

La popular intérprete de ‘Faldita’ no dudó en arremeter contra su expareja Mario Hart y se burló de su regreso a los escenarios. Recordemos que el piloto estuvo en tendencia las últimas semanas debido al apoyo del público quien ‘resucitó’ su carrera musical. Debido a esto, Mario Hart confirmó su nueva gira por todo el país, la cual ya está anunciada en su cuenta oficial de Instagram.

Ante ello, Leslie Shaw cuestionó este hecho y señaló que al piloto le faltan técnicas vocales. Por ello, le recomendó seguir enfocado en los autos y no relanzarse como cantante. “El Perú merece más que un meme ¡por favor! No es simplemente decir: ‘Ay, no sé qué hacer y quiero regresar a la música’. No sé que tenga el otro que ofrecer, yo creo que mejor se quede ahí con los carros ¿no? Que al menos ahí ganó un premio que otro”, afirmó Leslie Shaw.

También te puede interesar leer: «Descongelen a Luisito Caycho» Usuarios piden el regreso de ‘El Chamaco’ tras popularidad de Mario Hart

Agradecido con su público tras anunciar su regreso

El artista y piloto Mario Hart fue tendencia en redes sociales luego de que anunciara su regreso a la música tras varios años. Esto se debe a que su tema ‘Yo no fui’ volvió a sonar en Spotify llegando al top 3 en Perú. Ante ello, el exchico reality no dudó en mostrar su emoción en su cuenta oficial de Instagram en donde afirmó que volvería a los escenarios. Incluso, muchos usuarios en redes le pidieron que saque nuevos temas.

“Estoy demasiado sorprendido con todo este movimiento en las redes sociales. De verdad yo ya había tomado la decisión de dejar la música de lado y enfocarme en otras cosas como lo venía haciendo entre las carreras de autos y mis negocios”, expresó el músico para un diario local.