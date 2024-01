«Yo, cuando traicionan mi confianza»: Daniela Darcourt comparte contundente mensaje en redes [VIDEO]

La cantante Daniela Darcourt es una querida artista conocida por su música que ha llegado a nivel internacional. La joven peruana ha logrado muchas cosas y entre ellas, es respetada por su honestidad y ser directa. Una publicación realizada hace unos días, comentó como reaccionaría si alguna vez traicionan su confianza.

¡No perdona nada!

Daniela Darcourt es una joven artista del género de la salsa muy querida por sus seguidores. La cantante ha logrado conquistar el corazón de muchas personas por su personalidad y honestidad para decir muchas cosas.

Por ello, Daniela realizó un trend viral en TikTok, donde deja en claro lo que respondería si alguien traiciona su confianza. «Podemos empezar de nuevo, ya sabes… desde cero ¿Qué dices? ¿Somos amigos?», dice el audio y ella responde con un rotundo: «No».

Además, agregó en la publicación del video el mensaje: «Definitivamente soy yo». En el video se puede ver como Daniela Darcourt escucha tranquilamente la pregunta, mientras come una sopa instantánea, para luego responder negativamente, pero de forma serena.

Reacción de usuarios

El video de Daniela Darcourt se volvió viral rápidamente, varios de sus seguidores concordaron con ella con la decisión de no perdonar una traicion y cuando ya se perdió la confianza.

«La gente está acostumbrada que con una disculpa ni siquiera sincera se arregla todo», «Definitivamente me encantas, en todas tus facetas», «Para esos errores no hay oportunidades», «Nada, así de simple», «Definitivamente NO, nunca nada puede ser igual después de eso», «Bien dicho, mi Dani. Empezar de nuevo??? Desde cero???? Arranca!!!», «Exactamente, ya no!!!», fueron algunos de los comentarios.

Más de Daniela Darcourt

La joven peruana, Daniela Darcourt, es una cantante, compositora, productora musical, bailarina y actriz. Desde muy pequeña ha venido trabajando en el mundo artístico y tiene claro sus metas como solista, logrando así varios objetivos en su carrera poco a poco.

Hace poco fue nominada en los Latin Grammy 2023 a Mejor Álbum de Salsa con ‘Catarsis’. Aunque no logró llevarse el ansiado premio, la peruana pudo compartir los diferentes eventos, galas y artistas internacionales, así creando relaciones de trabajo.

Anteriormente, la cantante anunció que tiene preparado una gira internacional por Canadá, Estados Unidos y Europa en los primeros meses del 2024. Esto sumado a la producción de su cuarto álbum, sin duda este año 2024, Daniela Darcourt seguirá rompiéndola.