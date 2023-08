«Yo iba a ser Susy Díaz», Amy Gutiérrez cuenta que rechazó el papel protagónico en ‘Susy, una vedette en el Congreso’ [VIDEO]

Amy Gutiérrez es una reconocida cantante de la salsa peruana. La artista se ha formado también como actriz y ya realizó las grabaciones de su papel protagónico en una película peruana-española. Ahora, revela que iba a interpretar a Susy Díaz en su película biográfica y dejó sorprendidos a muchos.

Amy Gutiérrez iba a interpretar a Susy Díaz

La salsera Amy fue entrevistada por Carlos Orozco en su canal de YouTube. Es aquí cuando revela que, iba a interpretar a la famosa Susy Díaz.

«Te cuento un dato secreto, yo iba ser Susy en la película. Quedé para ser Susy en la película. Iba hacer dos películas, pero ya me había comprometido con esta película peruana-española meses atrás y se cruzaban las grabaciones», comenta Amy Gutiérrez frente al asombro de Orozco.

Amy comenta que se quedó muy triste por no interpretarla. Además, espera que los directores de la película ‘Susy, una vedette en el Congreso’ no la llamen por revelar el secreto.

Luego, le consultan a la salsera si iba a realizar la grabación del famoso número 13 en su cuerpo, como la campaña de Susy Díaz cuando postuló al congreso, «Claro, así iban a verme (apuntando a la foto de Susy)», dijo Amy.

La artista peruana comenta: «Era muy chévere porque no era esta Susy que yo imito, algo muy parodiado. Pasó esto (del cruce de las grabaciones con la otra película) y no tuve la oportunidad de interpretar a Susy«.

Además, añade que iba a contarse detalles inéditos de la estancia de la famosa Susy Díaz en su paso por el Congreso de la República: «Lo más bonito que me parecía es que no era parodiarla, sino de verdad ser Susy sin ser chistoso. Iba a ser Susy en su época de congreso, del acoso que sufrió, de todas las cosas que la gente no sabe».

Susy, una vedette en el Congreso

Hoy, se realizó la publicación del afiche oficial de la película de ‘Susy: Una vedette en el congreso’. Este film peruano de la famosa Susy Díaz está inspirada en hechos reales y se estrenará el 26 de octubre en todos los cines.

Hace algunos meses, lanzaron el teaser de la película peruana, donde se puede ver a Susy Díaz alistándose para ir al congreso. «El 13, 13, te endurece», «Ahora sí, voy hacer trabajar mi cerebro», «Vive la vida y no dejes que la vida te vida«, son algunas de las frases que dice Susy en el adelanto del film.

La película contará hechos inéditos de la popular Susy Díaz, su campaña para postular en el Congreso de la Republica y mucho más. Los seguidores de la artista peruana quedaron fascinados por este film que llegará en dos meses aproximadamente.