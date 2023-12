“Yo me cuido”: Edson Dávila, “Giselo”, hace fuerte revelación sobre relación con su novio: ¿qué dijo? (VIDEO)

¡Lo dijo todo! Una de las figuras de la televisión más queridas es Edson Dávila. El popular “Giselo” saltó a la fama hace unos años al imitar a la perfección a Gisela Valcárcel y su carrera, de a pocos, ha ido despegando. Actualmente es coconductor en “América Hoy” y recientemente fue entrevistado por Verónica Linares. En la conversación con la periodista, el artista peruano hizo una serie de confesiones y entre ellas habló de su novio.

¿Qué dijo “Giselo” sobre su novio?

En el mundo de la farándula, se sabe y conoce que Edson Dávila mantiene una relación con su mánager, Paolo Zevallos. Sin embargo, en reiteradas oportunidades ha evitado hablar del tema y muchos han pensado que no quiere hacer su oficial su romance.

Verónica Linares, en su faceta de periodista, fue incisiva con el tema, pero “Giselo” no quiso dar su brazo a torcer. El coconductor de “América Hoy” reveló el verdadero motivo por el cual no habla sobre su vida sentimental y sorprendió con su respuesta.

“Pero de qué pareja me estás hablando, estamos entrando a otras ligas (…) siempre uno necesita una pareja de trabajo, tienes razón, una pareja de trabajo la cual te ayuda, está siempre contigo te apoya. Sí es eso, sí, sí tengo”, indicó.

Además, señaló que la frase “respetos guardan respetos” se aplica en este caso. Para Giselo, muchos no pueden estar de acuerdo con su orientación sexual. Es este el verdadero motivo por el cual Edson Dávila decide reservarse el comentar acerca de su pareja, ya que prefiere mantener el perfil bajo.

“Sabes qué pasa, voy a ser bien sincero, yo soy bien respetuoso con ese aspecto, nosotros pedimos respeto, si bien es cierto la comunidad (gay) pide respeto, pero también uno tiene que ser respetuoso con las personas que no están de acuerdo. Entonces por eso es que yo me guardo”, agregó Giselo.

Respeto al público

Ahondando más en el tema, Giselo comentó que respeta las decisiones y creencias de todas las personas. Es por ello que, para no incomodar a las personas que no comparten sus ideas, prefiere mantener su relación con Paolo Zevallos alejado de las cámaras y los flashes.

“Porque si yo pido respeto también tengo que ser respetuoso, de repente a la gente no le interesa saber ni siquiera con quién estoy. Es por un respeto a las mamás en su casa. Hay algunas que sí y otras que no, por esas que ‘no’ es que yo me guardo”, expresó Giselo.