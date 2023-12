“Yo me dejo pegar”: Alfredo Benavides se confiesa y declara su amor a Samantha Batallanos (VIDEO)

¡Quiere con todas! Alfredo Benavides se volvió uno de los más queridos de la farándula de “Chollywood” con su participación en “La Casa de Magaly”. El actor cómico entró al reality de la “Urraca” enamorado de Gabriela Serpa, pero salió ilusionado de Fiorella Retiz. Luego, se le vio muy cercano a la “Robotina”, sin embargo, esto le duró poco, ya que ahora asegura que apunta todo a Samantha Batallanos. La influencer se encuentra soltera tras su abrupta ruptura con Jonathan Maicelo y el artista no perdió el tiempo en “tirar maíz”.

Alfredo Benavides quiere con Samantha Batallanos

En uno de los últimos programas de Magaly Medina, Alfredo Benavides se hizo presente e hizo un balance de lo que ha sido el 2023 para él. Reconociendo que no tuvo suerte en el amor, el cómico se plantea metas para el 2024 y entre ellas está el enamorarse.

Samantha Batallanos, recientemente agredida por Jonathan Maicelo, fue una de las modelos a las cuales Benavides “echó el ojo” y el artista le hizo un insólito pedido EN VIVO.

“Yo soy una persona romántica, amorosa; engrío, y hasta me dejo pegar. No soy como Maicelo. Pero me interesa la Batallanos, a ver si es que nos podemos juntar y conversar. ¿Quién es el pata que la chapó? No lo conozco”, confesó Alfredo Benavides.

Además, ya que se encuentra soltera, Alfredo Benavides no desaprovechó la oportunidad para invitar a salir a Samantha Batallanos. “Señorita Batallanos con mucho cariño y respeto. No seré un boxeador, pero soy una persona romántica. Espero que esta semana podamos juntarnos y conversar. Ya está ya”, señaló.

Gabriela Serpa, Fiorella Retiz, Robotina y más

Hace varias semanas en “Magaly Tv, La Firme”, se presentaron unas imágenes donde se ve a Alfredo Benavides junto a Robotina. En el video presentado en el programa de espectáculos se ve al cómico llevándole una torta a la venezolana, ya que hace unos días fue cumpleaños de Karelys Molina.

La popular Robotina se vio muy emocionada por el detalle en su cumpleaños de Alfredo Benavides y no dudó en saltar de la emoción. Ese junte levantó las sospechas de Magaly, quien señala que quizás, el artista lo haga para darle celos a Gabriela Serpa y Fiorella Retiz, con quienes fue vinculado el cómico.

“Miren pues, así como le llevaba tamales a Gabriela Serpa, ahora le lleva la torta a la Robotina. ¿Será de verdad esto o lo hará para molestar a la Serpa? Bueno, a él le gustan chibolas, eso ya lo sabemos”, apuntó la “Urraca”.

«Le voy a decir la verdad. Yo he trabajado con La Robotina un mes. Mi camerino estaba al costado de ella, entonces he compartido con ella y la he conocido. Y me gusta, sí, ¿por qué no me puede gustar?», contestó el integrante de ‘JB en ATV’.