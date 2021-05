Compartir Facebook

Magaly Medina no se guardó nada en su última edición y ‘le dio con palo’ a Sheyla Rojas, quien mencionó que jamás le daría una entrevista porque no le alcanza el presupuesto.

La popular ‘Urraca’ le dio toda la razón y es que, según ella, no necesita de un novio narco para pagar los 20 mil dólares que exige Sheyla Rojas con tal de poder darle ‘la exclusiva’.

“Yo me gano la vida decentemente. Yo no necesito de un ‘fuerte’, de nadie a mi lado para tener la vida que llevo (…) Yo no he sacrificado cosas por un hombre, no ando haciendo las cosas que tú haces, no nos comparemos”, destacó la conductora de televisión.

Asimismo, enfatizó que ella no tiene por qué bajar la cabeza, ya que en toda su vida se ganó el pan de cada día a fuerza de dignidad, cosa que Shey Shey no puede decir.

“Yo toda la vida he trabajado. La gente sabe que no he necesitado pasar de cama en cama de ningún en hombre, ni jefe, ni de nadie para lograr lo que tengo en mi vida. Camino con la frente bien en alto y bien digna, algo que tú, Sheyla, no puedes decir”, arremetió.

MAGALY LE DICE A SHEYLA QUE ELLA NO NECESITA IR ‘DE CAMA EN CAMA’

¡No se guardó nada! Magaly Medina arremetió contra la polémica modelo Sheyla Rojas, quien recientemente tildó a la conductora de ‘frustrada’ por ‘colgarse’ de ella para que su programa tenga más rating.

“Me da lástima el tipo de vida que una mujer joven, guapa, con un hijo precioso tenga que hacer. Todo lo que hablamos en este programa es porque ella misma lo ha expuesto en sus redes sociales”, expresó la periodista de espectáculos.

“Mi vida personal no tiene nada que ver aquí, porque yo me gano la vida acá decentemente. No necesito de un fuerte, de alguien a mi lado para tener la vida que tengo. He sacrificado muchas cosas por mi trabajo, sí, pero no por un hombre”, añadió poco después.

