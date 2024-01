«Yo no chabeleo»: Karla Tarazona niega tener alguna relación sentimental con su compañero de «Préndete»

Mucho se ha especulado sobre un posible romance entre Karla Tarazona y su compañero de de trabajo Stiwart Sotomayor. Ante ello, la conductora de televisión salió a aclarar la situación y desmintió todos los rumores al respecto. Además, no dudó en mandar una chiquita en sus declaraciones. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: “Me siguen matando”: Christian Thorsen desmiente rumores en redes sociales sobre su presunto fallecimiento

Karla Tarazona desmiente rumores

La conductora de «Préndete» decidió desmentir los rumores sobre una supuesta relación sentimental con su compañero Stiwart Sotomayor. Ella no dudó en dejar en claro que ambos solo son muy buenos amigos. Incluso, mandó una chiquita fiel a su estilo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Karla Tarazona Covarrubias (@latarazona)

“No estoy con Stiwart, él tiene su pareja; así que tampoco me cuelguen santos que no son míos. Es mi compañerito y él tiene novia hace muchos años, así que dejen de involucrarme con él porque estoy tranquila. Además, yo no ‘chabeleo’ jamás. No quiero que especulen cosas que no son ciertas”, indicó Tarazona.

De igual forma, Karla afirmó estar contenta porque ayer arrancó la nueva temporada de ‘Préndete’, la cual promete traer muchas más sorpresas. “No hemos tenido vacaciones, pero estamos felices de trabajar y seguiremos dando mucha diversión al público”, refirió.

También te puede interesar leer: “Me siguen matando”: Christian Thorsen desmiente rumores en redes sociales sobre su presunto fallecimiento

Tuvo un ‘amor secreto’

Por otro lado, Karla Tarazona confesó que tuvo un amorío con un desconocido galán durante el 2023. No obstante, sostuvo que las cosas no funcionaron y que, por ello, prefiere no saber nada de parejas por el momento. Recordemos que la conductora de televisión se separó de su última pareja, el empresario Rafael Fernández, en agosto de 2022, tras finalizar su matrimonio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Karla Tarazona Covarrubias (@latarazona)

Recordemos que la conductora de ‘Préndete’ mantuvo una apasionada relación con el empresario entre los años 2021 y 2022. Sin embargo, anunciaron sorpresivamente su divorcio debido a desavenencias irreconciliables. Desde entonces, Karla no había sido avistada en compañía de ningún pretendiente, pero en una entrevista reciente confirmó que ahora sí tiene uno.

«Lo intenté en el 2023 y no funcionó. En el 2024 no estoy pensando que voy a volver a intentar, solo dejo que las cosas pasen como tienen que pasar. Si aparece alguien, chévere, sino seguiré con mi vida», declaró Karla Tarazona para un medio local.