¡Yo no fui infiel! Esposo de Maju Mantilla rompe su silencio luego de ampay en hotel

¡Fuego! Gustavo Salcedo ha estado en boca de todos en las últimas, tras la difusión de un ampay que lo involucra a él junto a Mariana de la Vega. El deportista no se había pronunciado al respecto, pero no pudo evitar hacerlo cuando fue abordado por las cámaras de “Amor y Fuego” y respondió de todo. Fue enfático al asegurar que entró solo al gimnasio del hotel donde fue ampayado y aseguró no haber sido infiel. ¿Le creen?

“Fui a hacer deporte”

Cuando todos pensaban que Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, había “sacado los pies del plato”, el deportista comentó otra cosa. El también empresario aseguró que en ningún momento le faltó el respeto ni a Maju ni a su matrimonio y culpó a la prensa de sacar de contexto las imágenes del ampay.

“A ese gimnasio yo voy hace más de cinco años. Soy un deportista. Mariana es una amiga que no tiene nada que ver con esta historia. Simplemente fue a hacer deporte. Están poniendo las cosas en un contexto totalmente equivocado”, manifestó el esposo de Maju Mantilla.

“Ese día estaba de vacaciones, fui un poco más tarde, Maju está al tanto del tema. Si quisiera hacer algo a escondidas no irá al Westin”, agregó Gustavo Salcedo.

Asimismo, señaló que no brindará más declaraciones y que, por respeto a su familia, resolvería los problemas que tiene con Maju Mantilla en cuatro paredes.

“No hay nada que ocultar. Los temas de familia se resuelven en familia. A ese hotel no solo se va al hotel, sino también al gimnasio del hotel”, se defendió.

Gustavo Salcedo y Maju Mantilla siguen juntos

Las declaraciones del deportista peruano causaron gran asombro, sobre todo cuando reveló que continuaba con su relación con Maju Mantilla. Incluso, se animó a revelar que estaban a pocas horas de realizar un viaje familiar.

“Nos estamos yendo de viaje todos (Maju Mantilla y familia). Les deseo un buen fin de semana a todos. Los problemas de familia los resolveremos en familia”, indicó.

Para finalizar, dio mayores detalles sobre quien sería Mariana de la Vega. Gustavo Salcedo señaló que se conocen de hace mucho tiempo y, además, ella estuvo presente en su matrimonio con la conductora de televisión.

“Nos conocemos hace años. Es la ex de un amigo mío. Estuvo en mi matrimonio. No hay absolutamente nada con esa chica. Yo soy deportista, ella también. Es un tema netamente deportivo”, finalizó el esposo de Maju Mantilla tras su reciente ampay.