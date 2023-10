«Yo no le he perdonado ninguna infidelidad a mi marido»: Magaly Medina responde a quienes la tildan de «cornuda»

La conductora de espectáculos ‘Magaly Medina’ salió a aclarar los rumores sobre la supuesta infidelidad que le habría perdonado a su esposo Alfredo Zambrano. Recordemos que en una anterior ocasión el ‘Zorro Supe’ y Tilsa Lozano hablaron sobre este tema y criticaron a la popular ‘Urraca’ por este hecho. Sin embargo, no se han mostrado pruebas a la fecha. Por estos motivos, Magaly Medina ocupó minutos de su programa para aclarar este tema. ¿Qué fue lo que dijo? Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina responde a las críticas

¡No se quedó callada! La polémica Magaly Medina respondió a las críticas y rumores sobre la supuesta infidelidad de su esposo Alfredo Zambrano y al cual ella habría perdonado. Cabe resaltar que la ‘Urraca’ se ha ganado muchos enemigos en el medio, pues a lo largo de su trayectoria los ampays que ha publicado han generado una ola de críticas. Sin embargo, ella siempre ha mantenido la postura de que se habla con pruebas. Por este motivo, no se quedó callada y salió a aclarar este tema.

«Si mi marido me hubiera sido infiel en mi época de casada que alguien venga y me muestre fotos o pruebas. No tengo ningún problema y creo que la primera cosa que mi marido haga me lo van a traer acá. Ya me mandan todas las fotos por el chismefono en cada restaurant que está. Yo sé en cada restaurant que está mi marido, no se preocupen y con quien está me lo mandan. Imagínense el día que lo encuentren con una mujer, me lo van a mandar», dijo la conductora.

«Así que dejen de decir que yo perdoné. Yo no le he perdonado a mi marido ninguna infidelidad. El día que eso pase ya todo el mundo sabe lo que yo voy a hacer porque yo sí me quiero a mi misma. Y si me he separado, no ha sido nunca por ninguna infidelidad en estos 7 años de casa da que voy a cumplir. Dejen de envidiar. Ahí nomas», añadió.

Zorro Supe la tildó de ‘cornuda’

En un reciente episodio del programa podcast ‘En Portada’, dirigido por Tilsa Lozano y Theo Lozano, el polémico ‘Zorro Supe’ no dudó en arremeter contra Magaly Medina. Él estuvo presente para opinar sobre diversas figuras de la farándula peruana, pues se hizo popular a raíz de sus vínculos cercanos con personas del medio. Ante ello, se le consultó sobre la popular ‘Urraca’. «Si tuvieras en frente a Magaly ¿Qué le dirías?», consultó Theo Lozano. La respuesta del Zorro sorprendió a muchos.

«Cornuda. Le contaría un par de historias para que haga un reclamo en su casa. Escúchame, si eres tan valiente de decir cosas de mi en televisión, yo también te las puedo decir en tu casa», respondió el Zorro. «Hasta a mi me dolió», agregó Tilsa Lozano, quien tuvo un enfrentamiento con la conductora en el pasado. «Absolutamente. Por algún motivo a ella (Magaly) nadie le tira (critica)», finalizó Theo Lozano. Tras estos comentarios, muchos internautas se preguntaron sobre las pruebas del Zorro Supe para asegurar algo como esto, sin embargo, todo quedó ahí.