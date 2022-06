“Yo no me peleo con nadie, no soy rencorosa”, Melissa le responde a Michelle Alexander

Compartir Facebook

La ex conductora Melissa Paredes habló fuerte y claro sobre las opiniones que tuvo la productora de telenovelas Micheille Alexander sobre la polémica que viene atravesando por la nueva conciliación que le solicitó a su ex esposo Rodrigo Cuba.

Como se recuerda la madre de la ex conductora concedió una entrevista a programa de ‘América Hoy’ donde expresó sus molestias contra el público que habla mal de su hija y contra la conductora Janet Barboza quien también ha mostrado su postura a favor del jugador Rodrigo Cuba.

Ante este panorama la productora condenó que la madre de la actriz se haya involucrado en una situación que no le correspondía emitir alguna opinión pues esta en juego el bienestar de su pequeña nieta.

Es así que recientemente Melissa fue consultada sobre las palabras de Micheille y no dudó en responder muy fiel a su estilo.

“Digamos que ya no estas en buenas ‘migas’ con Michelle Alexander”, consultó la periodista del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

“Yo no sé, la verdad, yo no me peleo con nadie. No soy rencorosa, no tengo ningún problema con nadie hasta donde yo sé”, respondió la exconductora de “América Hoy”.

Melissa Paredes lanza ‘misil’ contra Ale Venturo: “Me da vergüenza ajena”

Durante el estreno de la película “Igualita a mí”, Melissa Paredes conversó con las cámaras de ‘Amor y Fuego’ y se refirió a Ale Venturo, actual pareja de Rodrigo Cuba.

“¿Y a Ale Venturo, no tienes que decirle nada?”, le preguntó la reportera del programa de ‘Peluchín’ a la modelo y actriz, a lo que ella sin reparos respondió: “me da vergüenza ajena”. Esto se conoce tras el avance del programa Amor y Fuego publicado en Instagram.