«Yo no me quedo callada», Nataniel sobre la denuncia de Mayra Couto a Andrés Wiese

La actriz Nataniel Sánchez más conocida por su papel en ‘Al fondo hay sitio’ con el personaje de Fernanda de las Casas fue entrevistada por un canal de YouTube y habló sobre la denuncia que puso su excompañero Andrés Wiese recordemos que Mayra Couto le impuso una denuncia a su compañero de trabajo por presunto acoso durante las grabaciones de la serie.

La actriz Nataniel Sánchez aseguro que en el caso ella hubiera visto o sido testigo de algún tipo de acercamiento no deseado ella no se hubiera quedado callada y la hubiera apoyado al 100%.

Recordemos que la reconocida actriz se lanzó a la fama luego de caracterizar a este personaje en la exitosa serie, pero por otro lado la figura ha decidido rechazar la propuesta devolver para la nueva temporada ya que está priorizando otros proyectos, pero ahora la actriz sorprendió con estas fuertes revelaciones sobre un tema bastante delicado.

Todo esto ocurrió en el popular programa de YouTube donde se confesó sobre varios temas y la chica no dudo en responder a las críticas que recibe por su acento español pese a ser bien peruana. Y luego de todo eso Dios opinión sobre el problema que tenía su excompañera y afirmó que ella nunca se haría de la vista gorda con un tema tan delicado.

Nataniel Sánchez afirmó que ella no es las personas que qué no defienden su postura o que se hagan de la vista gorda. Parece que no hay ningún tipo de enemistad entre las actrices y que este es un tema en el cual siempre se apoyarían una a la otra, pero es esto es algo que no le consta a Nataniel.