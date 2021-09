“Yo no soy ninguna fingida”, dijo Aída Martínez al admitir que su ‘toto’ es operado

Compartir Facebook

Aída Martínez dejó a sus seguidores ‘boqui abiertos’ al afirmar su ayudita del cirujano para tener las pompas que se maneja.

Muy fiel a su estilo la corredora de motos Aída hizo una revelación en redes sociales pues sus seguidores se pusieron curiosos al ver una peculiar instantánea en sus redes sociales.

y es que como siempre Martínez suele publicar fotos de sus momentos especiales en familia y esta vez no fue la excepción ya que usó sus redes para compartir un paseo con su pequeña pero un gran detalle le llamó la atención a sus seguidores.

En la publicación se evidencia a una regia Aída pero con un prominente derrier despertando la envidia de las mujeres en el internet, sin embargo una usuaria le preguntó por qué tiene el ‘toto’ tan grande, a lo que la corredora de motos respondió de manera muy hilarante.

«Lo tengo grande porque yo lo decidí así, porque yo fui al cirujano y le dije ‘doctor, toda mi grasa me la pasa (al derrier)’”, señaló la influencer.

Además recalcó que no le pidan el contacto de su cirujano pues se le habría perdido, y aporvechó para reconocer que solo se hizo una lipotransferencia para aumentar el volumen de sus glúteos.

“Yo soy honesta y siempre he contado sobre las operaciones que me he hecho, que en realidad han sido la lipotransferencia y el levantamientos de bubis. Siempre lo he dicho sin roche, porque yo no soy ninguna fingida que dice ‘ay, yo no me operé’”, dijo Aída.

Como de costumbre la influencer siempre ha sido honesta y directa cuando de ‘retoquitos’ se trata pues considera que es mejor decir la verdad a los seguidores y no aparentar algo que no es.

Aída Martínez enterró su placenta en Arequipa: “En agradecimiento a la Pachamama”

Aída Martínez sorprendió a todos sus seguidores al compartir un ritual especial de agradecimiento a la tierra. La ex modelo comentó que desde que dio a luz, ella congeló su placenta hasta esperar el momento correcto para darla en agradecimiento a la tierra.

Ella colocó en sus historias de Instagram la parte de Arequipa en la que enterró su placenta. “Grabé como enterré mi placenta, pero la Pachamama es celosa, solo pasé el vídeo a las personas que realmente nos aman (familia)”, escribió Aída con la fotografía.