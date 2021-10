“Yo no soy parte de su circo”, Vania Bludau arremete contra jurado de Reinas del Show

Compartir Facebook

La bella Vania Bludau se ‘achorò’ con la producción de Gisela Valcárcel al no haberle permitido la elección de su baile.

La pareja sentimental de Mario Irivarren logró salir de la sentencia, pero no se sintió a gusto con tener que bailar con peluca y con no poder elegir la canción de su sentencia como se hacía en otras oportunidades. Reveló además que ella es buena bailando, pero no tanto para playback, el mismo que fue exigido en la última gala y por el que cayó una vez más en sentencia.

Acerca de brindar el extra que buscan los jurados en las sentencias de “Reinas del Show” y el por qué no se vio en Vania Bludau, ella dijo: Usualmente cuando uno está en sentencia elige su baile. A mi me ha tocado Shakira, te ponen peluca, lo cual es totalmente incómodo (…) voy tres galas con peluca”

“Yo jamás me he sentido confiada, desde el día uno dije, para mí se lo va a llevar Gabriela o Isabel, yo tengo que ser realista y lo he dicho desde el momento uno”, fue como contestó la modelo ante la duda de si sentía confianza por el respaldo que le brindan su gran cantidad de seguidores. Además acotó el respeto que le tiene a ambas por su profesión de bailarinas, “son unas capas”.

Vania Bludau descarta tener el virus: “No se preocupen por mí”

a modelo Vania Bludau se dio tiempo para contar a sus seguidores que salió negativo a la prueba que se sometió para descartar el virus. Esto, luego de que se confirme la infección de Melissa Paredes en ‘Reinas del show’.



En esta oportunidad, la ‘Morena’ tuvo contacto con sus seguidores mediante Instagram y reveló para dar un mensaje de calma contando que se encuentra bien de salud.

“Buenos días, yo estoy negativo chicos, no se vayan a preocupar por mí. Gracias a todos por los mensajes de verdad, gracias por el apoyo. Muchos besitos”, dijo la ‘Morena’ a través de dicha red social.

De otro lado, vale precisar que Milena Zárate, Brenda Carvalho y su pareja Julinho también revelaron a sus seguidores que son negativos al virus y se encuentra bien de salud.

Recordemos que el sábado pasado, el programa de la ‘Señito’ no se emitió debido al contagio presentado entre una de las participantes, Melissa Paredes. Tras la noticia, se supo que su bailarín Anthony Aranda también dio positivo al virus, sin embargo dijo encontrarse estable y más bien aprovecha en hacer ejercicios.