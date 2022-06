«Yo nunca enjuicié a su padre para que me diera algo», Magaly responde a Melissa

Compartir Facebook

La conductora de Tv ‘parchó’ a Melissa Paredes tras sus declaraciones en sus redes sociales donde la nombró ‘mostra’ por seguir hablando de ella en su programa.

La popular ‘Urraca’ estalló el día de ayer por poner en duda su rol como madre, tal y como lo dejó entrever Melissa Paredes quien afirmó que Magaly no tendría autoridad moral para hablar de hijos, ante ello la periodista arremetió.

«No le permito a ella ni a ninguna persona que hable d lo que ignora, que es mi vida mas privada, pero ¿meterse con mi hijo? ¿Qué sabe esta de criar a un hijo? ¿Qué sabe esta mujer de cómo yo crie a mi hijo?”, explotó la ‘Urraca’ en la reciente edición de su programa.

La conductora le recordó que a diferencia de ella, ella no tuvo que enjuiciar al padre de su dijo para rogarle dinero o más días con él.

“Nunca enjuicié a ningún marido para que me dé mas días, menos días. Nunca enjuicié a ningún esposo, exesposa, o padre de mi hija para que me diera para leche, pañales, ¡jamás!, yo solita trabajé, luché y saqué adelante a mi hijo, que muy orgulloso esta de quién es hoy día. Lo que es él lo formé yo, sin pedirle ni rogarle a ningún hombre. Por favor Melissa, yo jamás voy a recurrir al Poder Judicial para hacerle ningún tipo de daño al padre de mi hijo, porque tengo un cerebro que me permitió salir adelante. No te compares porque no me llegas a los talones, ni como talento de televisión, ni como mujer, ni como nada”, fue el misil que le mandó Magaly.

Mamá de Melissa Paredes arremete contra Magaly: “sádica, psicópata, satánica, no te metas conmigo”

Celis Rodríguez, mamá de Melissa Paredes respondió con todo a Magaly Medina luego que ella se refiriera a Melissa como “de tal palo, tal astilla”, dando entender que el comportamiento que tiene proviene mucho de su madre.

“La cuna no se cambia, porque luego de haber conocido a su mamá, la entendemos. Como dicen, de tal palo tal astilla. Ahí la tenemos en todo su esplendor (…) La ‘bagrería’ es algo que a veces nace con uno, la vulgaridad nace contigo. La clase en algo con que se nace y nadie te lo enseña”, dijo Magaly Medina.

En ese sentido, la mamá de Melissa lanzó tremendo misil: “También se nace con maldad, con la hipocresía, con las mentiras”.

Posteriormente, Celia Rodríguez no tuvo reparos para calificar a Magaly de satánica. “Cuando te conviene das pantalla, a los que te hacen favores o te las remuneran. No te gusta que te digan tus verdades, no me conoces, no te metas conmigo, ni con los míos. Sádica, psicópata, satánica. Vives usando tu maldad para lavar el cerebro de la gente”.