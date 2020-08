Imitador de Joe Arroyo está en UCI por la COVID-19

Compartir Facebook

El imitador de Joe Arroyo en Yo Soy, Ítalo Faijó, ha sufrido una recaída en su salud tras contagiarse de coronavirus. El cantante fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica local.

Su historia se viralizó a través de las redes sociales, donde su familia contaba que su saturación de oxígeno había llegado hasta un 82%, cuando lo normal está entre 96% y 100%.

Al parecer, Faijó se habría contagiado cuando dio un concierto virtual desde el local de una discoteca que se llevó a cabo hace 8 días.

“Todo fue por hacer un show en un local, era virtual. Yo asumí que todo estaba desinfectado y hace cinco días tuve los síntomas. He tomado ivermectina, pero no me hizo nada. Cuando llegué al local ya era muy tarde porque nos agarró el toque de queda”, afirmó el imitador con dificultad para respirar.

CUMPLÍA CON MEDIDAS DE PREVENCIÓN

“Yo era una de las personas que más se cuidaba. A las personas que no se dan cuenta, hagan conciertos virtuales solo desde sus casas, esto va para los colegas que por necesidad lo hacen”, agregó.

Asimismo, desde su testimonio, el artista resaltó que los especialistas destacaron su capacidad de poder mantenerse un poco más estable pese a tener poco oxígeno. Él dio gracias a sus días en Huaraz por ello.

“El doctor me dijo que estoy con 83% de saturación y que el oxigeno, que recibí durante varios años trabajando en Huaraz, ha fortalecido mis pulmones. Incluso, me dijo que podía sufrir un paro con ese porcentaje”, sentenció.

