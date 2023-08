¡Yo también sufrí! Jonatan Rojas de Hnos Yaipén confiesa que se identifica con el tema ‘Ya No Te Aguanto’ [VIDEO]

El grupo de Hermanos Yaipén liderado por Walter y Javier han creado grandes éxitos musicales en la cumbia peruana. Entre ellos, está la canción ‘Ya No Te Aguanto’ interpretado por Jonatan Rojas y es una de las favoritas del público.

Jonatan de Hnos Yaipén también sufrió

En una entrevista con Radio Karibeña Iquitos, el vocalista de Hermanos Yaipén contó la historia de cómo llegó la canción ‘Ya No Te Aguanto’ a él. Es ahí cuando Jonatan Rojas comenta que se identifica por completa con la canción.

«Esta canción es compuesta por el gran Javier Yaipén, me dijo: ‘Oye, esta es la historia de un amigo’ y pues era un amigo en realidad que él tenía, pero ese amigo también era yo», confiesa Jonatan Rojas a los locutores radiales.

Comenta que así como dice la letra, él sufrió: «Yo sufrí también, me identifico con ‘Ya No Te Aguanto’. Salió esta canción y el coro es muy particular que dice así: ‘Porque ya no te aguanto, vete de aquí, que te parta un rayo, déjame en paz. Vas a venir llorando y otra vez suplicando».

¡La mejor cumbia llega a Callao!

La rica cumbia peruana llegará el martes 29 agosto en el Mercado Santa Rosa de Callao desde las 8:00pm. Este gran concierto reunirá a tres grandes agrupaciones de cumbia que llegan para cantar sus mejores éxitos musicales. Ya puedes adquirir tus entradas en Vaope.com, aprovecha la pre-venta.

Hermanos Yaipén se presentarán en Callao con su nueva delantera renovada para cantar sus éxitos musicales que la rompen en todo el Perú. Temas como «Necesito un Amor», «Ya No Te Aguanto», «Tendría Que Llorar por Ti», «Lárgate», entre otros más harán vibrar el escenario.

Deyvis Orosco se une a este gran evento que se llevará a cabo desde las 8:00pm. El ‘Bomboncito de la Cumbia’ llegará para cantar sus exitosas canciones junto a su Grupo Néctar Internacional.

Papillón ¡La del rico vacilón! se suma también a este gran concierto. La agrupación de cumbia te hará gozar con sus clásicos éxitos como ‘Cuerpo de Sirena’, ‘Me emborracharé’, ‘Perdón’, ‘Culpable’ y muchos más.