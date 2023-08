“Yo tengo 3 horas diarias en vivo”: Santi Lesmes arremete contra José Peláez en “El gran chef famosos” (VIDEO)

¡Sin pelos en la lengua! Las emociones en la tercera temporada de “El gran chef famosos” están al rojo vivo. Santi Lesmes, conocido por su lengua afilada, esta vez, se fue contra el conductor del programa, José Peláez. Ambos protagonizaron un tenso momento en el último episodio del reality culinario.

¿Qué pasó entre Santi Lesmes y José Peláez?

La segunda etapa de la tercera temporada de “El gran chef famosos” empezó con todo. El primer eliminado fue Rocky Belmonte, por lo cual, ahora solo quedan 11 participantes. En la última edición del programa, Josi Martínez, Leslie Stewart, Armando Machuca, Sirena Ortiz, Fátima Aguilar y Santi Lesmes se enfrentaron para evitar la sentencia.

Justamente, el español protagonizó un tenso momento con el conductor de “El gran chef famosos”. Todo sucedió luego de que Santi Lesmes ganara dos beneficios al preparar el mejor primer plato del programa.

El conductor de “Arriba mi gente” conocía solo el primer beneficio, por lo que quiso recurrir a la ayuda de José Peláez, sin embargo, no recibió la respuesta esperada. “¿Podría decirme cual es el segundo beneficio?”, preguntó Santi, a lo que Peláez respondió: “Se lo diré cuando use el primero. Y aparte, acá, el conductor soy yo”.

Estas palabras sorprendieron al exconductor de “En Boca de Todos”, quien, no perdió el tiempo y le contestó con firmeza al también actor. “No me busque que me encuentra, señor Peláez. Yo tengo 3 horas en vivo para acabar contigo”.

Sus compañeros quedaron atónitos ante la respuesta de Santi Lesmes, pero, José Peláez se encargó de ponerle paños fríos a la situación. “No iniciemos una guerra, una gresca sin sentido entre dos programas hermanos, señor Lesmes. ¿Qué sentido? Por favor”, señaló el conductor de “El gran chef famosos”.

“Latina une, une a las familias. Son 40 años uniendo a la familia peruana y nosotros no vamos a destruir eso”, acotó Peláez.

Noche de sentencia

Para sorpresa de muchos y pese a la crítica del jurado, Santi Lesmes fue el primer salvado de la noche. El español, junto a Josi Martínez y Sirena Ortiz no irán a noche de sentencia, mientras que Leslie Stewart, Armando Machuca y Fátima Aguilar deberán dar lo mejor de sí para no ir a eliminación.

Hoy, desde las 8:30 de la noche, el programa tendrá la temática del “Día del Niño”. “La Herbolaria del Pueblo”, Milene Vásquez, Mariella Zanetti, el “Loco Wagner” y Mayra Goñi se batirán, plato a plato, buscando no entrar en zona de sentencia.