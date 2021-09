Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Susy Díaz emprendió un viaje con su expareja, el empresario Walter Obregón y Magaly Medina fue de las más críticas al respecto tildando a la ‘Rubia’ de ‘tóxica’ por presuntamente regresar con alguien que la engañó.

“Yo pensé que Susy Díaz se quería más, se respetaba más, que a su edad ya había aprendido de la vida lo suficiente, que la vida la había golpeado de tal forma que ya no creía en los hombres, al punto de defenderlos a capa y espada. Menos a alguien que la adornó y la humilló públicamente, alguien que ha demostrado que de respeto sabe muy poco”, dijo la popular ‘Urraca’ en su programa ‘Magaly TV La Firme’.

También puedes ver: Raúl Ruidíaz llora en Instagram por convocatoria y espera marcar con Perú

Por su parte, Susy Díaz salió a dar la cara y aclarar que la escapa que se dio con el ‘Príncipe de Huarmey’ no significa nada asegurando que no tiene ataduras con nadie. “Él puede salir con quien quiera y yo también. No soy dueña de él, somos amigos”, reveló en diálogo con un diario local.

“No vivo de lo que habla Magaly. Yo vivo mi vida y no me meto en la vida de nadie”, dijo Susy Díaz aseguran que se resbala lo que opinen de ella.

También te puede interesar: ‘Rous’ revela que está en busca de local para abrir su Academia de Baile y Modelaje

Florcita lamenta viaje de Susy Díaz y Walter Obregón: “No me puedo meter”

Flor Polo Díaz se pronunció por el reciente viaje de su madre Susy Díaz a Cancún junto a Walter Obregón, quien hace poco fue acusado de violencia física y psicológica de parte de su última pareja Iris Castillo. Al respecto, la hija del fallecido Augusto Polo Campos reveló que no se mete en la vida de la exvedette.

“A mí me sorprendió bastante que haya viajado con él, yo no sabía con quien se iba de viaje”; declaró Florcita. “Yo sé que mi mamá es feliz con quien le hace feliz, prefiero no opinar al respecto. Es la vida de mi madre, son las decisiones de mi mamá, no me puedo meter. Yo no veo hace tiempo a Walter, me ha caído bien cuando lo traté”, sostuvo.

Sin embargo, cuando le insistieron sobre el tema explotó: “yo le pregunté a mi mamá con quien se va de viaje porque días anteriores yo estuve en su casa. Me dijo ‘a quien le importa si me voy a con Andy V, con Walter, con el Mero’. Qué voy a hacer pues, es la vida de mi mamá”. Magaly Medina confirmó que fue la misma Susy quien habría invitado el viaje todo pagado al popular ‘Príncipe de Huarmey’ a México. Cabe indicar que el motivo del viaje era celebrar los 57 años que cumple Susy.

MIRA TAMBIÉN: Tilsa Lozano dice que no está desesperada por el anillo: “me gusta quemar etapas”