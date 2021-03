Yolanda Medina haría privaditos: «Necesito trabajar, pagaría mi multa»

Compartir Facebook

Tras conocerse que diversos artistas del medio están haciendo ‘privaditos’ o presentaciones clandestinas, la cantante Yolanda Medina reveló para Magaly Tv La Firme que sí estaría dispuesta a participar de uno y hasta pagaría su multa si la ‘chapan’.

«Yolanda tú, si hoy en día te proponen un privadito, ¿ tú aceptarías?… ¿No temes que te lleve la Policía, que te agarren en una batida?», le consultó Magaly en el programa en vivo.

Sin miedo al que dirán, o al virus, la cantante respondió que no tendría problemas en llevar a cabo conciertos pequeños, porque los músicos también tienen derecho a trabajar.

«Por supuesto. Claro… Si mañana o más tarde me llaman para un privado, pues qué voy hacer, tendré que trabajar. Yo estoy que me reinvento y estoy tratando de salir de mi país, porque como dicen: ‘un peruano es el enemigo de otro peruano'», indicó.

«Pues si me agarra la Policía, pues pagaré mi multa … No me van a venir a decir, como si fuera una delincuente por trabajar. Recién voy a comenzar a activarme, y los artistas que quieran activarse bienvenidos», agregó poco después.

