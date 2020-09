Yordy Reyna desmiente chats calentones con Marita Hot

Compartir Facebook

No se quedó callado. Luego que Marita Hot, la amiga del polémico personaje Paloma de la Guaracha, presentó unos videos y conversaciones subidas de tono que supuestamente habría mantenido con el futbolista Yordy Reyna desde Facebook, este salió a defenderse desde su cuenta oficial de Instagram.

El seleccionado nacional desmintió cualquier tipo de acercamiento con la mujer que se presentó en el programa ‘Magaly TV: la firme’ y hasta recomendó al espacio que antes de difundir este tipo de informes “investiguen más a fondo” pues no tiene cuenta en esa red social.

“Que lamentable que no investiguen más a fondo antes de sacar notas en la televisión que me perjudican. Deberían darse cuenta que no tengo Facebook”, fue el mensaje del futbolista.

“Tipa loca que lo único que quiere es un poco de pantalla. Primero tiene que fijarse con quién habla y no estar desnudándose con cualquiera que le pide por cámara”, agregó Yordy sobre este personaje sin oficio ni beneficio conocido.

Marita Hot contó que el supuesto Yordy Reyna le pidió fotos desnuda y que en un principio pensó que se trataba de una cuenta falsa, sin embargo, este -aseguró en el programa de Magaly- apareció en una videollamada.

“De repente es un ‘bamba’, le digo así, lo llamé y me contestó, sí, era él”, agregó sobre el pedido que le hizo Reyna como “regalo de cumpleaños

