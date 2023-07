Youna deja entrever que Samahara Lobatón ha puesto en su contra a su hija

Youna usó sus redes sociales para mandar una indirecta a Samahara Lobatón, madre de su hija y es que al parecer estaría manipulando al a menor.

Según el barbero a través de una imagen en su cuenta de Instagram, Samahara no estaría llevando la fiesta en paz tras haber finalizado su relación de manera mediática.

¿La expone?

La ex pareja de la engreída de Abel Lobatón reveló una realidad por la que estaría atravesando al estar lejos de su hija, pues el influencer se encuentra en Estados Unidos trabajando.

El día de ayer 25 de julio Youna subió una ‘storie’ en la que acusaría a Samahara de mala madre y de influenciar en su hija ideas negativas sobre su padre.

«Manipular a un hijo para que odie a su padre o madre, es una de las peores bajezas humanas», fue el mensaje que compartió en sus redes.

Y eso no fue todo ya que en una esquina de la publicación añadió su opinión sobre la polémica frase exponiendo a la hija de Melissa Klug.

Mira también: Karol Sevilla se defiende de críticas por trabajar en un circo: “Respeten el trabajo”

«Qué se puede esperar», agregó muy ofuscado. De esta manera, el barbero confirmaría que tras su separación con Samahara no han logrado llevarse bien como padres por el bien de la menor.

¿Por qué se separaron Youna y Samahara?

Como se recuerda, el 15 de junio Samahara publicó un comunicado en sus redes sociales anunciando el fin de su relación con Youna, sin embargo, minutos después borró el comunicado.

«Hoy he dada por finalizada mi relación con Youna, por todo el tiempo que hemos compartido y en respeto a mi hija queremos dejar este tema por cerrado y no dejar nada a la especulación. Gracias a todos ustedes que me siguen por tanto cariño y amor hacia mí y mi hija. Realmente estoy agradecida», dijo Sam.

A pesar, de ello, el barbero publicó mensajes en sus redes afirmando que había una infidelidad de por medio por lo que terminaron su romance, despertando la ira de la hija de Abel.

“Me cansé de ser una persona que calla, la cual piensan que siempre tuve la culpa. Van a saber la verdad de las cosas y van a conocer quien soy realmente. Yo siempre fui fiel a mi familia y a mi expareja“, escribió el influencer.

Mira también: Ex chica reality confiesa ser pansexual ¿De quién se trata?

Pues Samahara se presentó en el programa de Magaly Tv la Firme y advirtió a Youna retándolo a sacar las pruebas de la presunta infidelidad ya que presuntamente se trataba de Yordy Reyna.