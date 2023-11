Youna explota con Samahara Lobatón por colocar a Bryan Torres en foto familiar: «El padre soy yo»

La farándula peruana está que arde con el último escándalo entre Youna y Samahara Lobatón. Todo empezó cuando la exchica reality mostró un trabajo escolar de su hija en el que Bryan Torres aparece como el papá, dejando a Youna por fuera.

¿Qué dijo Youna?

Samahara Lobatón compartió una foto del proyecto escolar de su hija, donde la misma presenta a su familia y aparece solo el nombre de la madre (Samahara Lobatón) y una imagen en donde aparece la pequeña, Samahara y Bryan Torres, actual pareja de la hija de Melissa Klug. Con esa foto Bryan aparece como la «familia» de la pequeña.

El lío se desató cuando Youna, usando su Instagram, soltó toda su rabia. «Cómo es posible que exista una mujer tan ignorante que no piense en su hija y le haga tanto daño», colocó como descripción de la foto que compartió.

Youna prosiguió colocando más historias, quejándose del hecho: «Es sorprendente el nivel de estupidez al que puede llegar una persona. Estoy totalmente indignado porque el padre de Xianna soy yo y no me he muerto, sigo dándole lo mejor y pago el colegio en el cual le preguntan quién es su familia y mínimo tendría que tener una foto mía porque yo soy el padre y yo lo pago». Parece que la guerra está declarada.

Youna no se guardó nada y le lanzó a Samahara Lobatón acusaciones fuertes, llamándola ignorante y cuestionando su calidad como mamá. «Asco, rabia y vergüenza es lo que siento por las personas que intentan borrar mi existencia de la vida de mi hija (…). ¿Buena madre? Nada te hace ser buena madre y tu hija se dará cuenta de todo».

Youna quiere luchar por su hija

La cosa se está poniendo intensa, ya que Youna, que está lejos de su hija por trabajo en Estados Unidos, dijo que va a pelear para tener la custodia de su pequeña. La pelea está servida y promete emociones fuertes.

Las redes sociales explotaron con comentarios sobre esta nueva pelea en la farándula peruana. La gente está ansiosa por saber qué va a pasar después. ¿Cómo va a responder Samahara Lobatón a las acusaciones duras de Youna? ¡Esto va a seguir dando de qué hablar! La farándula no decepciona.

Y es que la vida de los famosos siempre nos sorprende. Las peleas y dramas nunca terminan. ¿Qué más nos deparará esta historia de Youna y Samahara Lobatón? ¡Estamos listos para más chisme y más escándalo! ¡Que siga la farándula!