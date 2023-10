«Pronto estaremos juntos celebrando», Youna le dedica desgarrador mensaje a su hija por su cumpleaños

Youna, expareja de Samahara Lobatón se pronunció a través de sus redes sociales al no poder estar con su hija Xianna en su cumpleaños número 3, el barbero evidenció tristeza e impotencia de perderse el primer cumpleaños de su engreída.

Como se sabe, Youna se encuentra en Estados Unidos, país a donde se fue para poder tener una mejor calidad de vida y para darle a su hija un mejor futuro por lo que tras terminar su relación con Samahara se tuvo que alejar de la menor.

Tristes palabras

El día de ayer Samahara Lobatón celebró a lo grande el cumpleaños de su engreída Xianna quien celebró en compañía de sus amistades y familiares sus 3 añitos, sin embargo, su padre no pudo estar presente por encontrarse fuera del país.

Fue así que Youna decidió dedicarle una emotiva publicación a su hija en sus redes sociales haciendo una recopilación de videos y fotos donde se luce feliz con su pequeña presumiendo que su relación ha estado llena de amor.

‘Mes a mes desde que llegaste a mi vida he estado contigo, juntos de la mano viendo cada cambio y crecimiento tuyo mi amor’, empezó diciendo.

Además, expresó su tristeza por no estar con su hija en uno de los días más importantes de su vida y es que como se sabe el barbero tampoco podría tener comunicación con la menor debido a los problemas que tiene con Samahara Lobatón.

‘Me apena y me parte el corazón estar tan lejos ahora y no poder disfrutarlo a tu lado como siempre lo he hecho, pero QUIERO DESEARTE EL MEJOR CUMPLEAÑOS DEL MUNDO, aunque me haces demasiada falta a mi lado mi amor’, siguió diciendo.

Mira también: ¡Sin pelos en la lengua! “Zorro Zupe” habló de Luciana Fuster y la “destruyó” por su participación en el Miss Grand Internacional

Finalmente yo una le expresó todo su amor a su hija y espera que el tiempo pueda nuevamente juntarlos y volver a abrazar y besar al motivo más importante para continuar trabajando, su pequeña Xianna.

‘Te amo y diviértete mucho como sé que lo has estado haciendo TE AMO XIANNA ERES MI VIDA COMPLETA! 😭❤️❤️ Se que dios se encarga de poner todo en su lugar y pronto estaremos juntos celebrándolo como lo teníamos planeado’, finalizó.

Agradece el apoyo de seguidores

Youna se pronunció nuevamente tras la polémica que vive con Samahara Lobatón y aseveró que solo desea el bienestar de su hija como cualquier padre que desea lo mejor para sus hijos.

Como se recuerda el programa de entretenimiento ‘Amor y fuego’ difundió algunos audios en donde Samahara Lobatón amenaza a Youna con denunciarlo tras esta polémica el barbero publicó un mensaje de reflexión a sus redes sociales y agradeció que a pesar de todo aún cuenta con el respaldo del público.

“Gracias a toda la gente. Espero no tener la necesidad de volver a salir en un programa y que todo esto se soluciones lo más rápido posible”, comenzó escribiendo.

Mira también: “Ayuda a los más necesitados”: Usuarios elogian “Bueno, bonito y bravazo”, programa de cocina de Tula Rodríguez

Asimismo, el barbero justificó que no es una persona famosa por lo que nunca ha buscado crear polémica solo es un padre de familia que desea llegar a un acuerdo con la madre de su hija.

“Yo no soy un famoso, ni mucho menos una persona del medio. Solo soy un padre buscando el bienestar y la salud de mi hija como cualquiera lo haría”, agregó.