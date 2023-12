¡La deja sin piso! Youna publica las pruebas que desmienten versión de Samahara donde confirma que no deja ver a su hija

Youna nuevamente salió a desmentir la versión de su expareja Samahara Lobatón quien afirmó hace algunos días que él tenía la posibilidad de conversar con su hija, sin embargo, no se atrevía a llamar a su pequeña.

Es así que el barbero Se contactó con Magaly Medina para publicar las pruebas que confirmarían que hasta el momento la influencer no le permite ver a su hija por ningún medio.

La desmiente

Youna desde Estados Unidos comprobó que la niñera de su hija lo tiene bloqueado hasta el día de hoy por lo que no puede realizar videollamadas con su pequeña.

«Ella dice que es mentira que la nana te tenga bloqueado, pero tú nos has pasado un pantallazo donde efectivamente la nana nos tiene bloqueados, ella miente, yo tengo las pruebas de todo», le había dicho Magaly Medina a Youna, para luego leer los mensajes que este envió, que decían:

«Hola Yara, estarás con Xianna para hablar con ella unos minutos». Ante esto, él se indignó diciendo: «No responde porque me tiene bloqueado»

Asimismo, el barbero se sintió indignado con la madre de su hija pues hace unos días la pequeña participó de una actuación en su nido.

Por lo que no pudo verla lo que le causa dolor al no ver crecer a su engreída como quisiera.

Y es que, según pruebas, Samahara no le permitió ver a su hija porque se pasó dos minutos de la hora que había quedado para realizarle la videollamada.

«Ella dice que me he pasado dos horas y me he pasado dos minutos. Justo ayer tampoco me la quiso enseñar. Estaba en una actuación, un día importante para Xianna, y le digo: ‘Esto no se hace’, y me bloqueó (de nuevo) porque yo ya estaba bloqueado. ‘No se juega con los sentimientos de un padre’ y ella no me contesta porque obviamente me bloqueó», señaló.

Para Youna era inevitable no mostrarse afectado por todo esto ya que su hija poco a poco se va olvidando de quien es su padre.

Cuando él viene preocupándose por la menor en todos los aspectos.

«¿Cómo no me voy a acordar de mi hija si tengo una foto aquí para levantarme? Y tengo otra foto en mi cómoda donde yo veo a mi hija», agregó Youna, bastante indignado con su expareja Samahara Lobatón.

Samahara anuncia demanda

El día de ayer en la última edición del programa de Magaly Medina, Youna fue entrevistado por las recientes declaraciones de Bryan Torres.

Quien aseguró que tenía una buena relación con Youna.

Es por ello que el barbero dejo en claro que sí bien es cierto si tuvieron las vídeo llamadas que el cantante afirmó, solo una vez logró ver a su hija.

Además, tildó a Samahara de no saber cómo criar a su hija por todos los escándalos cometidos los últimos meses.

Es así que Samahara no se calló más y afirmó que tomaría cartas en el asunto debido a las declaraciones del padre de su hija.

«En relación a las recientes publicaciones el padre de mi hija en su Instagram con expresiones ofensivas migrantes humillantes en contra de mi persona», dijo inicialmente.

Incluso recalcó las declaraciones que brindan el programa de la popular «Urraca».

«En el programa de televisión Magaly TV donde firma públicamente que soy una mala madre y que ignoro cómo crear una hija (…) me veo en la obligación de tomar acciones legales», acotó.

Le dice NO a la tv

Asimismo, Samahara recalcó que no va a ventilar más su vida privada en canales de televisión como lo venía haciendo en el pasado por respeto al bienestar de su hija.

«Genera un impacto negativo en la opinión pública de nuestro rol como padres exponiendo nuestra menor hija», dijo.

Aclaro que son ellos quienes deciden exponer su vida personal en medios de comunicación y le pidió respeto hacia su persona por ser la madre de su hija.

«Los medios de comunicación nos pueden buscar, pero es nuestra decisión si aceptamos o no la invitación. Lo invito a que reflexione», finalizó.