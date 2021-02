Yrma Guerrero en la cima de la cumbia con su tema ‘La Idiota’ superando el millón de seguidores

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

«Tan solo tú». Hace unas semanas salió el nuevo álbum de Corazón Serrano, pese a la pandemia tu grupo favorito sigue regalándote lo mejor y te pone a gozar. «La Idiota» es un sencillo dentro de esta lista de grandes éxitos, interpretado por la poderosa voz de Yrma Guerrero.

MIRA TAMBIÉN: ¿Se acabo el amor? Novia de Nicola Porcella habría terminado con él, según Magaly

Bella e imparable

La bella Yrma Guerrero es una madre llena de fuerza y talento, nos demuestra que la persistencia es símbolo de toda luchadora. Ella grabó muchas canciones que siguen siendo las más pedidas en las radios a nivel nacional.

Canciones como: ‘Borracha perdida’, que fue su primer videoclip musical; ‘Vida ya no es vida’, ‘Amarte ha sido en Vano’, ‘Baladitas de Corazón’, ‘Dos cervecitas’, ‘Eres como la cerveza’; entre muchos más temas que marcaron la vida de sus miles de seguidores.

«Siempre viviré agradecida de este lindo público. A pesar de estar apartados físicamente, pero a través de las redes sociales nos siguen», agradece Yrma.

Ahora con este nuevo exitazo de «La Iditota», no cabe duda que la dulce voz de Yrma quedará grabada en el corazón de muchos. Es más, su apellido pertenece a los más grandes representantes de la cumbia peruana.

MIRA TAMBIÉN: ‘Robotín’ estalla en llanto tras enterarse que no es padre de los hijos de su esposa

Foto: Instagram

MIRA TAMBIÉN: “Yuca” contento de volver a grabar con JB: “Nunca perdí la esperanza”

Sigue marcando la diferencia

La canción, «La Idiota» es interpretada por la bella voz de Yrma, fiel a su estilo y sentimiento, pone el alma a este himno del desamor.

«Sabiendo que no me amas y yo llorando por ti. Debo ser una idiota de llorar por tu amor, si el amor es así, no sé que voy hacer», es la letra de este éxito que muchos sentimos alguna vez.

Este huanito del Príncipe Acollino, ahora en una buena cumbia, nos pone a gozar gracias a Yrma. La canción ocupa los primeros lugares en preferencias de los seguidores y no faltaría nada para apoderarse como el éxito de la temporada.

MIRA TAMBIÉN: ¡Calientan el veranito! Lesly Águila y Susana Alvarado nos muestran sus rutinas de gym

Este 2021 vino recargado

Corazón Serrano comenzó con pie derecho este 2021 y dieron una gran sorpresa para todos sus seguidores, lanzando el álbum «Tan solo tú». «Son 6 canciones con ritmos diferentes, pero siempre fiel a nuestro estilo”, fue lo que anunciaron en redes.

Con un intervalo de 15 minutos para que puedan escucharlo las veces que deseen. “La idiota”, “No me pregunten más”, “Te devuelvo tu anillito”, “Tan solo tú”, “Y para qué” y “Tu recuerdo” son los ‘hits’ que publicarán en YouTube.

También te puede interesar: