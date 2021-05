Yrma Guerrero sobre Lorenzo: “Mi hermano ha vuelto a nacer”

Compartir Facebook

Luego de haber estado 15 días hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Cayetano Heredia en Piura, por haberse contagiado del coronavirus, Lorenzo Guerrero Neyra, fundador de Corazón Serrano fue dado de alta.

“Estamos felices de volver a tener a mi hermano entre nosotros, agradecidos con Dios porque escuchó nuestras oraciones. No desmayamos en ningún momento, la oración tiene mucho poder y aún hay gente incrédula que no se aferra a Dios.

Mi hermano ha vuelto a nacer, Dios le dio una segunda oportunidad, esto es un milagro, un regalo divino. Lorenzo es nuestro pilar, es como nuestro segundo papá y estamos muy unidos”, comentó Yrma Guerrero.

Según cuenta Yrma, la familia se aferró a Dios y juntos en oración pidieron por el bienestar de su hermano. “Desde que mi hermano fue hospitalizado, todos los días a las 7:00 p.m. nos íbamos a los exteriores del hospital a hacer el rosario. Y Lorenzo cuenta que él nos sentía, que lo jalábamos en oración”.

Ante la alta ola de contagiados en Piura, la cantante pidió a sus paisanos que no bajen la guardia. “Hay que seguir cuidándonos, no bajar la guardia, a veces la gente inocente paga por la irresponsabilidad de la gente que hace de su vida lo más normal, como si no pasara nada y contagian”, agregó.