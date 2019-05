‘Yuca’ frita: Clara Seminara denunció a cómico por meterle la mano

La actriz cómica Clara Seminara manifestó sentirse decepcionada que sus excompañeras de ‘El wasap de JB’, Lucy Cabrera y Fátima Segovia, se estén presentado en diferente canales de televisión desvirtuando su denuncia. Según la recordada ‘Maricarmen Fajín’, nunca se jugó de manos con el imitador Enrique Espejo, conocido como ‘Yuca’, y aseguró que no tendría problemas en enfrentarse a sus excolegas porque está diciendo la verdad. Además, mostró la denuncia contra el cómico y aseguró “iré hasta el final”.

“Estaba sentada con ellas haciendo videos y él se me acerca para que le enseñe a boxear. Yo boxee en el aire, fueron dos movimientos y listo. Cuando termine él me empezó a decir que eso no sirve y que es un peleador callejero, queriendo jugar de manos conmigo, yo le dije: ‘Yuca me aburres’, me volteo y me mete la mano”, detalló Clara.

-¿Te sorprende la actitud de tus excompañeras?

No me sorprende porque están conservando su trabajo.

-En el programa de Carlos Cacho te enfrentaste vía telefónica a Lucy, ¿harías lo mismo con Fátima?

Sí, no tengo ningún problema. No estoy mintiendo.

-¿Crees que buscan limpiarlo?

De Jorge Benavides tenía otra imagen porque admiro su carrera y trayectoria. Es verdad que él protege a las chicas pero en este caso personal no me protegió, él dice que le descontó a ‘Yuca’ y que yo le pedí esa plata, jamás le pedí ese dinero. Ese dinero se lo quedó él.

-¿Te han invitado a algún programa de Latina a dar tu descargo?

Me llamaron para estar hoy (jueves) en ‘Válgame Dios’, esperé hasta el final para que me confirmen pero nunca lo hicieron y me doy con la sorpresa que las invitadas son Fátima y Lucy. Si me llaman iría, una mujer sabe cuándo le tocan el trasero. La denuncia que he interpuesto es por actos contra el pudor.

-¿Vas a exigir la pena máxima?

Exijo una disculpa real porque ha dicho que si sigo me va a demandar por difamación cuando acepta que me tocó. Que Jorge y Karin (Marengo-esposa de JB) que han salido a desvirtuar mi versión digan la verdad y que ‘Yuca’ salga del programa. (J. Aspilcueta)