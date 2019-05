‘Yuca’ pide perdón y jura que es incapaz de hacer tocamientos a una mujer

Luego de la denuncia de su excompañera de ‘El Wasap de JB’, Clara Seminara, Enrique Espejo, conocido como ‘Yuca’, se presentó en ‘Válgame Dios’ para disculparse con la actriz cómica por haberle metido un “palmazo”.

“La cosa no es como ella lo dice… todo empezó como jugando porque éramos grandes amigos y compañeros de trabajo (…) sí le di un manazo pero a la altura de la cintura (…) si me estás viendo, te pido disculpas del caso y no sé qué más hacer mamita. Sé que cometí un error en el sentido del palmazo, pero paremos. Soy incapaz de incomodar a una mujer, tengo 42 años trabajando con tantas chicas”, dijo el cómico.

Sin embargo, su abogado del imitador afirmó que le enviaran una “carta notarial” a Clara para que “se rectifique”.