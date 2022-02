‘Yuca’ revela que Clara Seminara quiso tener intimidad con él: “Es su venganza por decirle que no”

Compartir Facebook

El actor cómico habló para ‘Amor y Fuego’ asegurando que Clara Seminara se estaría vengando de él por negarse a tener intimidad con ella.

La disputa legal entre Clara Seminara y ‘Yuca’ no llega a su fin, la actriz le interpuso una demanda al cómico por tocamientos indebidos y parece que el proceso está lejos de terminar. El programa ‘Amor y Fuego’ invitó a Enrique Espejo, más conocido como ‘Yuca’ para hablar de su situación con Clara Seminara.

El actor cómico sorprendió a más de uno al revelar que la actriz quiso tener intimidad con él, y todo se trataría de una venganza.

“Esta es una primicia porque soy un caballero y tengo cinco hijas mujeres. Yo a la mujer, la admiro, la quiero, la respeto… Quería estar conmigo pues, yo tengo una mala suerte con las mujeres. O sea, yo tenía que irme a la cama con ella para qué, ¿quería salir embarazada? hasta ahora no me explico”, señaló.

“Como yo te desprecié, esta es tu venganza”

Enrique Espejo explicó que no quiere echarle más leña al fuego y por eso no le contó nada de esa situación al juez que lleva su caso, y al parecer tampoco lo hará. Por otro lado, tiene claro que el único fin de la actriz es meterlo a la cárcel, sin importar el tiempo que le tome todo el proceso.

“Yo no me voy a meter ahorita, si no le he dicho al juez, a nadie, no voy a caer tan bajo, diciendo: ‘como yo te desprecié, esta es tu venganza’. Lo que más pena me da es que el periodismo tanto escrito, como televisado, le de tanta prensa sin pruebas, porque ella lo dice, porque dice que así dure 20 años, ella va a meterme preso”, agregó.