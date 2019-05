‘Yuca’ se defendió de acusaciones en su contra por tocamientos indebidos

El popular actor cómico del ‘Wasap de JB’, Enrique Espejo ‘Yuca’, decidió salir en pantallas para responder las acusaciones que han surgido en torno a los supuestos tocamientos indebidos que habría cometido en contra de la actriz Clara Seminara, quien lo denunciara el último fin de semana a través de sus redes sociales.

De ‘calumnia’ tildó las palabras de Seminara, pues aseguró que le tiró un manazo mientras jugaban de manos, escapándosele la mano por la fuerza empleada, llegando a tocarla en la cintura, el hecho ocurrió antes de iniciar grabaciones

“Le pedí disculpas, dos veces. Ella me tiró una cachetada que asimilé. Soy hijo de mujer (…) ha sido un juego. Clarita te suplico no se si estás mal asesorada. ¿Acoso sexual? de qué estamos hablando. Jorge me conoce (…) desgraciadamente me propasé porque le di un manazo pero le pido que se rectifique. Recapacita”, señaló el actor.