Yuri confiesa que tras contagiarse tuvo ansiedad y consumía calmantes

Hace más de un año que la pandemia estalló en gran parte del mundo y significó para todas las poblaciones un cambio repentino de paradigma, pues la amenaza de un nuevo COVID-19 significó para muchos el enfrentamiento a lo desconocido, con efectos adversos en la salud mental de las personas, tales como depresión, ansiedad, pánico y trastornos del sueño.

Estas repercusiones en la salud fueron vividas también por Yuri, pues ante el desconcierto de los primeros meses de la pandemia del virus SARS- COv-2, la cantante padeció crisis nerviosas que la conduJeron a buscar un alivio en los medicamentos ansioLíticos para controlar sus pensamientos y poder dormir. “Tuve que ir al médico. Cuando me dio COVID tuve que ver a un doctor para que me diera pastillas para las ansiedades porque sí lo necesitaba, porque era una cosa terrible que no podía controlar.

Eran ataques de ansiedad demasiado fuertes, sobre todo por las madrugadas. No dormía bien, no comía bien, bajé mucho de peso”, contó a la revista People en español.

Yuri admitió haber desarrollado una dependencia a los ansiolíticos, sin embargo pronto encontró la solución a su padecimiento: acercarse a la fe que profesa desde hace más de 20 años y por la que en su momento fue señalada