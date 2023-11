Zein confirma que llevará a Mr. Peet a la Kings League América para representar al Perú: «Es el número uno»

¡Prepárense para una noticia emocionante! Zein, el popular youtuber conocido como Andynsane que nos ha sacado sonrisas con su contenido, compartió una revelación que está dando de qué hablar. Confirmó que nada más y nada menos a Mr. Peet para representar al Perú en la Kings League Américas. ¡Así es, lo escucharon bien!

¿Qué dijo?

La noticia llegó durante una transmisión en vivo en Twitch, donde Zein (también conocido como Andynsane o Zeein) compartió esta noticia emocionante con sus seguidores. Veamos algunas de sus declaraciones:

«Si vamos a hacer una especie de trabajo conjunto», expresó Zein, generando una gran expectativa. Pero, ¿qué papel jugará Mr. Peet en este nuevo proyecto?

Zein aclaró, «De repente, no como ustedes lo esperan, porque claro, tienen que entender que Mr. Peet trabaja en ESPN y tiene su propio programa en vivo. Él tiene que estar mucho en Perú debido a su trabajo. Entonces, ustedes lo están pidiendo como DT, pero eso no es posible porque le demandaría mucho tiempo, esfuerzo y lo alejaría de su trabajo».

Parece que Zein quiere dejar en claro que Peet no podrá ser entrenador, dado sus compromisos laborales en ESPN. Pero eso no significa que no lo veremos en acción. Zein agregó: «Él puede estar comentando, narrando, incluso en la cabina conmigo algunas veces. Lo veo bastante factible. Además, él será una especie de guía para mí en este proyecto».

Lo que Zein busca es a alguien que esté completamente inmerso en el mundo del fútbol y que pueda brindarle su conocimiento. «Necesito a una persona que esté bien conectada con el fútbol, que tenga información, contactos y datos sobre todo lo relacionado con el deporte. Mr. Peet es el número uno en Perú en esto, no se me ocurre nadie más adecuado para asesorarme en temas futbolísticos».

Mr. Peet en la Kings League el próximo año

¡Y aquí viene lo más emocionante! Zein anunció: «En el partido inaugural o algún partido de la Kings League a partir de enero ya lo estarán viendo al Mr. Peet en la cabina conmigo en México».

¿Qué significa todo esto? Que Zein y Mr. Peet se están preparando para dar lo mejor de sí en la Kings League de América. Zein quiere dejar claro que este proyecto es un trabajo en equipo, con Peet desempeñando un papel fundamental en esta nueva aventura.

La emoción está en su punto máximo, ya que veremos a Mr. Peet en acción en la Kings League a partir de enero. Así que, fans, preparen sus snacks y estén atentos, ¡porque esta dupla promete muchas emociones!