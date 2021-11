Zorro Run Run: “Habrían matado a su mamá para arrancarle las crías”

Compartir Facebook

El médico veterinario, Rodrigo Rondón, reveló cuál habría sido la vida del zorro ‘Run Run’ antes de llegar al Centro de Lima.

En una entrevista con Exitosa, el médico veterinario Rodrigo Rodón, habló de cuál fue el posible escenario que vivió el popular zorro ‘Run Run’. Ese fue el zorro que compró una familia en el Centro de Lima, creyendo que era un perro y los metió en más de un aprieto.

Según Rodrigo Rondón, recordó que en el Perú, hay una gran red de tráfico de animales silvestres y ese pudo haber sido el caso de ‘Run Run’. “La venta de perros o gatos no está penada, puede ser que algunos no estén de acuerdo, pero no es delito, lo que sí es un delito es vender o comprar animales silvestres que son prohibidos de tener, como este zorro”, explicó Rondón.

El médico veterinario asegura que cuando son cachorros que los zorros, monos o cualquier animal silvestre, sus madres no los sueltan. Es por eso que para que ‘Run Run’ llegue hasta el Centro de Lima, es muy probable que hayan asesinado a su madre.

“La madre no los suelta de ninguna manera o de momento a otro. Para que lo suelte (al cachorro) tienes que asesinar a la mamá, no hay otra manera. En este caso, eso ha sucedido, han tenido que matar la mamá, arrancarle las crías y luego llevarlas a un lugar a venderlas”, reveló.

“Se ha podido visibilizar un problema”

El médico veterinario asegura que toda la situación de ‘Run Run’, ha destapado un problema que viene afectado desde hace muchos al Perú.

“Lo bueno de todo esto, es que se ha podido visibilizar un problema que venimos arrastrando por muchos años y que no se ha tomado con la seriedad del caso. En la selva del Perú, se encuentra el 70% de aves del planeta, y esta viene siendo explota por gente que las saca de su medio ambiente y las venden en las calles”, señaló.

