‘Zorro Zupe’ jura que América TV no quiere a Sheyla por escándalos

Sheyla Rojas no estaría en los planes del próximo año de América TV. Así lo señaló el ‘Zorro Zupe’ en el programa ‘Válgame’ durante un enlace telefónico con Antonio Pavón, no desaprovechó la oportunidad para preguntarle al español si tenía conocimiento sobre la no renovación de contrato de su expareja.

“Me ha llegado el rumor que a tu ex Sheyla no le quieren renovar el contrato para el próximo año, porque tú sabes que si yo lo he escuchado por algo es”, comentó el mejor amigo de Tilsa Lozano.

Jura que sigue firme

Sobre este comentario, Jaime ‘Choca’ Mandros desmintió tal información sobre su compañera de ‘Estás en todas’. “No te voy a responder respecto al tema porque todo anda normal. Todos estamos grabando para la preventa. Se dicen muchas cosas. ¿Si sería por todo lo que se la vinculó? Yo creo que si hubiera pasado algo el canal hubiera tomado una decisión hace tiempo”, señaló el productor.

Recordemos que la modelo chiclayana estuvo en el ojo de la tormenta por protagonizar unas bochornosas imágenes, al parecer en estado de ebriedad, en uno de sus lujosos viajes con el millonario árabe, Fidelio Cavalli.(A.Saavedra)