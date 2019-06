Zorro Zupe dijo que “Yahaira Plasencia es una arribista”

El Zorro Zupe fue el último invitado en sentarse en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’, donde dijo que no ve con buenos ojos la supuesta reconciliación entre Jefferson Farfán con la salsera Yahaira Plasencia.

“Hay cosas que me he enterado (de ella) y se las he dicho a él y sabe lo que pienso (de una posible reconciliación). Si me quiere escuchar lo hará”, expresó.

“De repente me puedo equivocar y todas las personas que han salido a hablar de ella están dementes y locas y ella sea una buena persona y magnifica mujer”, agregó.

Sin embargo, los comentarios que tuvo sobre la ‘Reina del Totó’ al parecer no le agradaron a la ‘Foquita’ quien decidió tacharlo de sus redes sociales.

“Él me bloquea de Instagram entonces le envió un mensaje al WhatsApp y de ahí corté palitos. Si soy tu amigo no me tienes porque estar escondiendo porque para nadie es un secreto que tenemos una amistad”, manifestó.

A pesar de esto, el Zorro dijo que aún guarda la esperanza de retomar su amistad. “Que dure lo que tenga que durar (su relación), siempre le voy a tener cariño y consideración”, afirmó.

Asimismo, el amigo de Tilsa Lozano reiteró que no tiene los mejores conceptos de la ‘Reina del Totó’. “¿Si Yahaira me parece arribista? Sí, alguien trepón, la fama le abrumó un poco y como ella ha estado con una estrella del fútbol siento que se alucinó. Él fue un trampolín para ella”, declaró.