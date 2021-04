“Zorro Zupe” habría alertado a Magaly de supuesta infidelidad de su esposo

Compartir Facebook

¿Será? Tras el anuncio de Magaly Medina acerca de la separación de su esposo, el notario Alfredo Zambrano, distintos rumores han aparecido para tratar de explicar la razón por la que tomó la decisión.

A pesar que la periodista de espectáculos negó que se trate de una infidelidad por parte de su esposo, usuarios recordaron lo que el “Zorro Zupe” le comentaba en cada ocasión que tenía, cuando Magaly los minimizaba.

En febrero de 2020, el controversial personaje optó por responderle a una conductora que se la pasaba subiendo fotos con su marido a redes sociales diciéndole que le ponga correa para que no se le escape.

“Yo la verdad conozco una conductora que sube fotos con su esposo, feliz y contenta y cada vez que puede se le escapa por la avenida La Marina, por ahí para. Ponle una buena cadena a tu marido que se te para escapando”, mencionó el “Zorro Zupe”.

No contento con eso, el popular personaje volvió a referirse a la conductora, quien había recibido recientemente un costoso reloj por parte de su pareja, que, a pesar de los regalos, no vive adornado.

“A mí me encanta cuando nos llaman ‘chuckies’, ‘pitufos’, ahora nos han dicho hasta payasos. Yo soy un payaso feliz, vivo alegre, hago reír a la gente, pero ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Que yo no vivo adornado, así me llenen de carteras y relojes”, recalcó el “Zorro Zupe”.

