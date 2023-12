Zumba exige a Rosángela Espinoza el 20% de sus ganancias por su ‘romance’: “Fui víctima y me atrapó”

El popular Zumba reaparece y vuelve a dar de qué hablar luego de asegurar que la modelo Rosángela Espinoza se aprovechó de él. Recordemos que el exchico reality visita diversos programas para hablar de sus experiencias en el recordado programa ‘Combate’. En ese sentido, aseguró que la también influencer se aprovechó de él para que se haga conocida en los medios. ¿Cómo lo hizo? Rosángela Espinoza habría ganado popularidad en sus inicios gracias a mostrar un supuesto interés amoroso por Zumba. Por ello, el artista ahora exige el 20% de las ganancias a la modelo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Zumba habló de su supuesto romance con Rosángela Espinoza

En la más reciente edición del programa «Hablemos de belleza», el exhico reality Zumba estuvo presente y brindó más detalles acerca del supuesto romance que tuvo con Rosángela Espinoza. Recordemos que ambos fueron parte del programa reality ‘Combate’ hace varios años. En ese contexto, cuando la modelo ingresó a dicho programa se habría «colgado» de Zumba, según sostuvo el bailarín. Incluso, ella mostró un interés romántico y él le correspondió.

“Esto quiero aclararlo, pero he aclarado 90 mil veces. Cuando yo estaba en el programa ella ingresó y dijo que yo le gustaba y fue sorpresa. Que me parece un chico guapo, inteligente, musculoso, emprendedor y todo eso. Bacán, le gustará mis labios carnosos, chapamos, la invité a cenar. Yo me atreví”, señaló el popular Zumba.

Exige el 20% de las ganancias

De igual forma, a modo de broma, Zumba contó que le pidió a Rosángela Espinoza un porcentaje de sus ganancias producto de este «aprovechamiento» para facturar creando un romance. El exchico reality no dudó en reclamarle esto a la modelo en una ocasión. Cabe resaltar que estos coqueteos entre ambos durante el extinto programa «Combate» habrían ocasionado que la modelo obtenga más popularidad en los medios.

“Es que yo me la creí. Fui víctima y me atrapó y eso que me fijé en su corazón porque en ese momento no se había operado nada y estaba tal cual. (Me utilizó) se colgó. Yo justo ayer la vi en Esto es guerra y le dije ya, ¿cuánto?, dame el 20%”, agregó Zumba en el programa «Hablemos de belleza».