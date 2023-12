¡Acabó cao, o Guerrero chegou! Paolo Guerrero deja misterioso mensaje sobre su futuro: ¿llega a Alianza Lima?

¡Se acerca a Matute! Paolo Guerrero sigue cosechando éxitos en su carrera como futbolista. A sus casi 40 años, alcanzó su título número 16 a nivel de clubes y los elogios para él no paran de llegar. La continuidad del “Depredador” en el fútbol ecuatoriano aún es un misterio, ya que hasta la fecha no ha renovado su contrato. Todo se tornó más controversial con las recientes declaraciones del delantero, quien no afirmó ni desmintió si seguirá en LDU. ¿Su futuro está en Alianza Lima?

Paolo Guerrero habla sobre su continuidad

Tras una mala temporada en Racing (gracias a Fernando Gago), Paolo Guerrero dio el gran salto al fútbol ecuatoriano. LDU fue su nueva casa y el delantero empezó a retribuirle, no solo con goles, sino también, con títulos.

Con el delantero de la selección peruana a la cabeza, LDU alcanzó el título de la Copa Sudamericana y recientemente se llevó el trofeo de la Liga Pro de Ecuador al vencer en penales a Independiente del Valle. Este es su título número dieciséis a nivel de clubes y el ariete expresó su gratitud con toda la hinchada universitaria.

«Muy feliz por todo lo logrado, por todo el trabajo hecho, cerramos un año con broche de oro. Estoy muy feliz por obtener el título de aquí de Ecuador, le dedico a toda mi familia, que siempre está, y a todo el entorno de Liga que es lindo», detalló Paolo Guerrero.

Su nombre es voceado como uno de los posibles refuerzos de Alianza Lima. A sus casi 40 años, Paolo Guerrero quiere cerrar su carrera con broche de oro y espera llegar al equipo de sus amores, por lo cual, su arribo a La Victoria no suena tan descabellado y dejó un mensaje que ilusiona a todos los hinchas victorianos.

«Ahora toca celebrar, se viene unas vacaciones y solo Dios sabe lo que pasará el próximo año», agregó. ¿Guarda esperanzas de llegar a Alianza Lima? Los próximos días serán claves para que el goleador defina su futuro futbolístico.

Alejandro Restrepo lo quiere

Hace unas semanas, Alejandro Restrepo, entrenador de Alianza Lima, reveló que el nombre de Paolo Guerrero seduce mucho en La Victoria. El colombiano sabe de la importancia del “Depredador” no solo en el fútbol, sino a nivel de la región y lo llenó de elogios.

«No podemos negar lo que es Paolo Guerrero para el fútbol peruano e internacional, un hombre totalmente reconocido y goleador que ha escrito su nombre en muchos clubes. Acaba de ganar un título con Liga de Quito, y quiero felicitarlo porque ha sido muy importante ahí. Son jugadores que uno lo ve como referente y que de darse la oportunidad el club lo va a analizar», indicó Alejandro Restrepo.

Cabe resaltar que, con la salida de Aldair Rodríguez, Alianza Lima solo tiene a Hernán Barcos y Pablo Sabbag como delanteros. Además del “Pirata” y el “Jeque”, hay un par de canteranos, pero aún les falta roce internacional y en el fútbol peruano. La posible llegada de Paolo Guerrero a La Victoria sería de gran alegría para la hinchada, quienes esperan ansiosos buenos resultados.