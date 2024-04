¡Polémico! Municipalidad de San Borja prohíbe a vecino pintar mural de "Los Caballeros del Zodíaco" en su casa

Jorge Luis Vásquez Flores, el mayor coleccionista del mundo de Los Caballeros del Zodiaco, creó un dibujo en la pared de su casa como tributo a la famosa serie animada y al récord Guinness que posee. Sin embargo, lo que comenzó como un proyecto inspirador, se convirtió en un inconveniente después de que la Municipalidad de San Borja le notificara que borrara el mural.

Ante ello, Jorge Luis sostuvo que presentará su descargo ante la municipalidad en un lapso de cinco días. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Multan a vecino de San Borja por pintar mural de 'Los Caballeros del Zodíaco'

El vecino y ganador del récord Guinness, Jorge Luis Vásquez, se encuentra en disputa con la Municipalidad de San Borja debido a que transformó la pared de su casa en un mural inspirado en la serie de manga "Caballeros del Zodiaco". Vásquez indicó que el municipio le ha otorgado un período de cinco días para presentar sus argumentos antes de imponer una multa, que, de ser aplicada, también implicaría la eliminación del mural.

"Me levantaron un acta por pintar un muro de 'naturaleza comercial', pero este mural no es así. El acta está con imputaciones falsas y me han dado un plazo de 5 días para dar mis descargos. De acuerdo a mis descargos, deciden si me multan o no. La multa trae como consecuencia la limpieza del muro", declaró para un medio local.

Jorge sostiene que esta situación vulnera su libertad de expresión y el derecho al uso de su propiedad, respaldados por la Constitución. Además, afirmó que está dispuesto a llevar el asunto hasta sus últimas consecuencias.

"Me siento vulnerado en mis derechos constitucionales de libre disposición de mi propiedad y libre expresión. Además, se ha vulnerado el derecho al trabajo del pintor. Si en caso ellos insisten con la multa, yo pienso a apelar. Si sale una resolución, yo voy a ir al Poder Judicial, porque no puedo permitir que se haga un precedente el hecho de que una municipalidad vulnere derechos", agregó.

Tributo a la serie manga

Jorge, también conocido como Jorge de Pegaso, dio detalles sobre el motivo de la pintura del muro, indicando que fue realizada como un homenaje a Saint Seiya en Perú, con motivo de tres fechas significativas relacionadas con la franquicia.

La primera de estas fechas conmemora el aniversario del mangaka Masami Kurumada, quien ha estado dibujando historias asombrosas durante 50 años, incluyendo obras como Ring Ni Kakero, Fuma No Kojiro, Saint Seiya, entre otros títulos. La segunda ocasión relevante es la conmemoración de los 10 años desde que Jorge obtuvo los Guinness World Records por ser el mayor coleccionista del mundo de Saint Seiya. Por último, otra fecha destacada es el trigésimo aniversario del estreno de la serie en Perú.

Con el propósito de celebrar estas tres fechas importantes para los seguidores y promover el arte en la sociedad, Jorge de Pegaso optó por encargar la pintura de un mural de 'Los Caballeros del Zodiaco'. Este mural se está creando en su propiedad en San Borja y está siendo financiado con sus propios recursos. No obstante, tuvo que detener el proceso de pintura y ahora corre el riesgo de que sea borrado.