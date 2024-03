Deysi Araujo debe 'multaza' por fiesta de cumpleaños en su 'depa' de San Isidro: "No sé cómo voy a pagar"

La noche del 27 de febrero, se celebraba una fiesta en lo alto de San Isidro para conmemorar los 42 años de la reconocida Deysi Araujo. Sin embargo, la celebración se vio empañada por la preocupación cuando una multa de S/4.500, emitida por la municipalidad local, llegó a su puerta como parte de una sanción por la reunión que tuvo lugar en su nuevo apartamento.

Entre los invitados se encontraban personalidades como Susy Díaz y Robert 'Clavito' Muñoz. No obstante, nadie esperaba que el evento tuviera estas consecuencias. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Deysi Araujo preocupada por 'multaza'

Aunque la exvedette asegura que su fiesta de cumpleaños terminó antes de la medianoche, con los últimos invitados saliendo a la 1:00 a. m., ahora se encuentra frente a una situación inesperada. La Municipalidad de San Isidro justificó la multa argumentando una violación de las normativas locales durante la celebración.

Recordemos que a los vecinos del edificio no les gustó la celebración de Deysi Araujo, pues le enviaron al serenazgo.

La conocida personalidad del espectáculo, sorprendida por esta situación, describe cómo la fiesta, que incluyó la presencia de mariachis y amigos cercanos, fue interpretada como un exceso más allá de los límites permitidos. Recordemos que ella recibió duras críticas de los demás residentes del edificio producto de esta fiesta.

"Estoy triste porque me han puesto una multaza por el día de mi cumpleaños. Es muy raro porque solo nos quedamos hasta las 11 y 30 de la noche, a la 1 de la madrugada ya no había nadie en mi casa, solo me quedé con unas amigas, pero conversando. Resulta que hace dos días me llegó un documento de la Municipalidad de San Isidro donde me multan", declaró para un medio local.

"4.500 soles. No sé cómo voy a pagar, estoy pensando hacer una pollada porque de dónde saco la plata. Cómo voy a pagar una multa así. Además, no éramos muchas personas; en la nota que me hicieron en Magaly comentaron que tenía un gran equipo, pero era pequeñito", agregó la pelirroja sumamente preocupada.

Alejada de la televisión

La exvedette expresa su amor por el ámbito televisivo, pero reconoce que no siempre podrá mantenerse en él, por lo que cuenta con una carrera sólida que la respalda. Durante una entrevista con nuestro medio, abordó este tema con sinceridad.

"La televisión es cruel, todos los artistas lo sabemos. Hoy puedes estar en la tele y mañana ya no. Depende mucho del público y tienes que caerle bien a la gente. Si ningún programa de televisión me llama, simplemente desaparezco y ya. Me encantaría estar todavía unos 3 o 4 años en la tele, porque todavía tengo mucho por ofrecer", sostuvo la popular Deysi Araujo.