¿Alista el regreso? Yahaira Plasencia sorprende al hablar sobre posible retorno a Esto es Guerra

¿El regreso esperado? Yahaira Plasencia, a lo largo de su carrera artística, se ha desarrollado en diversos ámbitos del espectáculo. La cantante salsera es recordada por su participación en “Bienvenida la tarde” y “Esto es Guerra”, y fue en el reality de América donde causó mayor sensación. Por ello, su regreso siempre es una posibilidad y para zanjar las dudas, la artista sorprendió al hablar sobre el programa de competencia y sorprendió a sus fanáticos.

¿Yahaira Plasencia regresa a Esto es Guerra?

Durante una temporada, Yahaira Plasencia sorprendió a todos al ingresar como una verdadera “bomba” a “Esto es Guerra”. Su ingreso sacó “chispas” en el set del reality y tuvo más de un enfrentamiento con Rosangela Espinoza.

Además, fue vinculada con Luis Alonso Bustios, con quien incluso hizo un pequeño videoclip y destacó por su gran voz al cantar “Quítame ese hombre”. Luego de algunas semanas en competencia, la salsera no apareció más, por lo que algunos de sus fanáticos esperan verla nuevamente en el reality.

Este pedido fue consultado recientemente a la popular “Yaha”, quien con una sonrisa en el rostro, recordó su etapa en el programa. Su respuesta causó sorpresa en sus admiradores y la “Yaha” habló fuerte y claro.

“No, ya no, ya no. Aparte, amiga, si hablamos de “Esto es Guerra”, no hacía nada. Me quedaba ahí, no hacía nada, no, no hay forma. El ridículo de la vida, no vuelvo a ir”, señaló Yahaira Plasencia en una entrevista para un medio local.

Cantante multifacética

La interprete lleva una fructífera carrera musical, donde ha llegado a ser nominada en diferentes premiaciones importantes y presentado en grandes escenarios.

Un video se volvió viral en TikTok, donde se puede apreciar a la cantante peruana brindar un concierto espectacular. Yahaira Plasencia sorprendió a muchos usuarios por su asombrosa voz al cantar en el género de la cumbia.

En el video, Yahaira interpreta el tema ‘Pasito Tun Tun’ y ha llegado al millón y medio de reproducciones. Si bien su género es la salsa, la artista ha interpretado otros géneros como la balada y fusiones, donde ha destacado con su voz.

«Le sale muy bien, debería cantar más cumbias», «Que lindo canta la cumbia Yahaira y mi canción preferida en cumbia», «Deberás le sale muy bien la cumbia, creo que aquí es Yahaira», «Lo tuyo es la cumbia», «Este es el ritmo se acomoda más a su voz, la cumbia es lo suyo, sigue adelante Yahaira», «Ella canta bien los dos géneros y es muy hermosa así como canta», fueron algunos de los comentarios.