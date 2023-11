Alondra García Miró viajó a Dubái con exitoso empresario. ¿Cuánto cuestan sus lujosas vacaciones?

¡Prepárense, amantes de la farándula! La siempre deslumbrante Alondra García Miró nos tiene de nuevo boquiabiertos con su vida llena de lujos y romance. Después de decir adiós a Paolo Guerrero, la ‘Ojiverde’ está más radiante que nunca, y ahora nos comparte su increíble viaje a Dubái con su nuevo amor, el empresario español Francisco Alister Moreno.

Alondra García comparte detalles de su viaja a Dubái

La popular modelo no ha dejado detalle sin contar en sus redes sociales, mostrándonos desde el momento en que subió al avión hasta llegar al majestuoso hotel donde está viviendo este sueño. Pero, ¿cuánto cuesta vivir como Alondra en esta travesía de ensueño?

Como cuenta Magaly Medina en «Magaly TV La Firme», ¡los números son de infarto! Alondra voló a Dubái en primera clase con Emirates, un pasaje que le costó más de 8000 euros. Pero, ¿qué tiene de especial este vuelo? Pues, ¡todo! Con dos pisos, ducha, spa, sala vip y un menú de lujo, la ‘Ojiverde’ viaja como toda una reina.

Y cuando llega a Dubái, la historia se pone aún más interesante. Alondra se hospedó en el Burj Al Arab, el único hotel de 7 estrellas en el mundo. La habitación, con dos pisos y vista al mar, tiene un precio de 8000 soles por noche. ¡Sí, leyeron bien, por noche! ¡El paraíso tiene su precio!

¿Quién es la nueva pareja de Alondra?

Pero, ¿quién es el afortunado que acompaña a Alondra en este viaje de ensueño? Según «Magaly TV La Firme», el nuevo galán es Francisco Alister Moreno, un exitoso empresario español. ¿Su currículum? Licenciado en Dirección de Empresas y expresidente del Banco Santander en Nueva York.

Pero lo más impactante de Francisco Alister es su actual proyecto: Clikalia, su startup en el sector inmobiliario, que movió la increíble cifra de 460 millones de euros solo en el 2021. ¡Un verdadero magnate!

En una entrevista, Alondra prefirió no hablar sobre su expareja Paolo Guerrero, enfocándose en su presente y disfrutando cada momento. Como ella misma dice, «Mantenerme en mi línea me da mucha tranquilidad, y eso no tiene precio».

Así que, Alondra García Miró está viviendo un auténtico cuento de hadas en Dubái, lleno de amor, lujos y experiencias que muchos solo pueden soñar. ¡Estaremos al tanto de cada detalle de esta emocionante travesía!