¡Paren todo! Se rumorea que existe un ampay entre Melissa Paredes y conocido personaje de ‘Al fondo hay sitio

La separación de Melissa paredes sigue causando controversia y es que ahora se especula en redes sociales que existiría un presunto ampay entre la actriz con uno de los actores principales de la exitosa serie peruana de Al fondo hay sitio.

Si bien es cierto solo ha quedado en rumores y especulaciones diversos cibernautas han afirmado que confirman la existencia de este ampay.

Pese a ello, Melissa paredes se ha dejado ver tranquila y enfocada en sus proyectos personales en sus redes sociales.

¿Se viene el ampay?

Tras el anuncio de separación de Melissa paredes y Anthony Holanda muchos especulado sobre los motivos que los llevaron a dar por finalizado su romance.

Algunos rumorearon que Melissa se aburrió de la relación, otros afirman que el bailarín no estaba a la talla de la actriz y que incluso existiría una infidelidad de por medio.

Sin embargo, ninguna de las teorías ha sido confirmada por Melissa o por Anthony Aranda ya que han decidido mantener en estricto privado los motivos por los que decidieron terminar su relación.

No obstante, en redes sociales viene causando revuelo un popular tiktok que ya se ha viralizado.

Y es que el creador de contenido José Pastor aseveró que existiría un presunto ampay entre Melissa Paredes y el conocido Erick Elera.

«Hermano qué me estás diciendo esto por las redes sociales se hace cada vez más viral yo no sé de dónde nació ese rumor», empezó diciendo el tiktoker.

«Aunque yo para ser sincero no lo creo porque mi causa el Erick es súper centrado, en cuanto a Melissa todo puede pasar», recalcó José.

Eso sí que el influencer reveló que solo es cuestión de tiempo el saber la verdad detrás de esta polémica separación.

Además, afirmó que dentro de poco siendo más exactos 29 de enero el día que llega nuevamente a las pantallas Magaly TV la firme.

En donde se sabrá la verdad de los hechos.

Cabe recalcar que Erick Elera no se ha pronunciado sobre estas especulaciones y en sus redes sociales se mantiene enfocado en su carrera profesional y dedicado a su familia.

¿Revela el verdadero motivo de separación?

En las últimas horas, el nombre de Melissa Paredes ha estado en boca de todos.

Su reciente ruptura sentimental con Anthony Aranda ha despertado varias incógnitas sobre su relación, más aún, con una acción de la modelo en las últimas horas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Melissa Paredes (@melissapareds)

Las redes sociales se han vuelto el medio favorito de muchos para poder desahogarse o expresar sus sentimientos y esto lo estaría usando bien Melissa Paredes.

Una reciente acción de la modelo llamó la atención de más de un cibernauta y aquí te contamos los detalles.

“No duro en relaciones porque me quieren manejar y carro no soy”, se puede leer en el post compartido por Sandra Nicolini en Instagram. Lo sorprendente de este mensaje es que Melissa Paredes no dudó en darle “like” a la publicación causando gran intriga.

Muchos aseguraron que, quizás, la popular “Meli” se sentía agobiada en su relación con Anthony Aranda y por ello tomó la decisión de separarse. Mientras que otros indican que podría ser un patrón en la actriz, a quien no le gustaría sentirse controlada en sus relaciones. ¿Cuál será la verdad?