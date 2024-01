Edith Tapia defiende a su hijo Guty Carrera de temas legales: «La justicia tarda, pero llega»

Explosivo enfrentamiento en el mundo de la farándula. La mamá de Guty Carrera defiende a su hijo en medio de la polémica legal con Alejandra Baigorria y Brenda Zambrano. Edith Tapia no se quedó callada y sacó cara por su hijo.

Mamá de Guty Carrera defiende a su hijo

El drama está en su punto más fuerte. Edith Tapia, la mamá de Guty Carrera, no se quedó callada y salió en defensa de su hijo en medio del huracán mediático que lo envuelve junto a Alejandra Baigorria y Brenda Zambrano. Las redes sociales ardieron con acusaciones y ahora la mamá del ‘Potro’ toma la palabra

En una entrevista exclusiva para «Amor y fuego», Edith Tapia dejó claro que la justicia tarda, pero siempre llega. Además, reveló que Guty tiene una querella contra Baigorria por difamación.

«La justicia tarda, pero siempre llega. Bueno, hay cosas legales que garantizan lo que Guty siempre dijo de otros temas. Nunca llegó a hacer un juicio, solo fue una demanda, que se rebatió en tres oportunidades, en tres diferentes juzgados, por lo tanto, eso quedó a boca cero, porque nunca existieron pruebas de lo que se señalaba», afirmó la mamá de Guty.

Pero la trama no se detiene ahí. La expareja de Guty, Brenda Zambrano, lanzó duras críticas en redes sociales, llamándolo «maltratador, manipulador y chantajista» tras el anuncio de la participación de Guty en «La casa de los famosos» de Telemundo. Ante esto, Edith Tapia prefirió no opinar sobre las acusaciones y se enfocó en resaltar los logros de su hijo.

Edith Tapia elogia a Guty

Orgullosa del éxito de Guty en México, Edith Tapia compartió: «Él ha ganado tres premios como actor revelación por la novela ‘Nadie como tú’ de Televisa. La novela sigue siendo un éxito en México, es el segundo programa más visto de todo el país. Él está feliz, orgulloso y agradecido con Televisa y luego lo ficharon en Telemundo, Estados Unidos, para ‘La Casa de los famosos'».

La madre del actor destacó que esta oportunidad en «La Casa de los famosos» es diferente para Guty, ya que no puede usar estrategias premeditadas. «Su única estrategia es ser él mismo en la convivencia del reality», afirmó Edith Tapia.

En cuanto a las críticas de Brenda Zambrano, Edith Tapia fue clara: «No voy a opinar nada del tema. No me compete. Soy productora general de una empresa, hago cine, teatro, dirijo audiovisuales, tengo mis propios proyectos. Para redes sociales, tengo muy poco tiempo. No sé cómo se stalkea, no tengo idea». Dejó claro que no se dejará llevar por el escándalo.

La polémica continúa en el mundo de la farándula y, mientras tanto, Guty Carrera sigue triunfando en México. ¿Cómo se resolverá este enredo? Estaremos pendientes de cualquier novedad o detalle de este dramático episodio en la vida de Guty Carrera.