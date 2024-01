¿Anthony Aranda y Melissa Paredes? Conoce a los posibles convocados para la nueva temporada de EEG

El martes marca el inicio de una temporada renovada del exitoso reality de competencia de América Televisión, Esto es Guerra. Se han anticipado significativas modificaciones y la llegada de nuevos participantes para conmemorar los 12 años del programa. Por tal motivo, se especula que Anthony Aranda y Melissa Paredes sean uno de los ‘jales’ más llamativos teniendo en cuenta que hace pocos días terminaron su relación. Conoce quiénes más podrían ingresar al reality de competencia más famoso del Perú.

Los posibles nuevos ingresos a EEG 2024

A pesar de los rumores que sugieren que Katia Palma y Christian Rivero podrían ser los nuevos presentadores de EEG, hubo poco comentario acerca de los participantes de reality que formarían parte de la próxima edición de EEG. Según un reciente informe de Más Espectáculos, se menciona que varios guerreros y combatientes históricos han estado disfrutando de sus vacaciones hasta hace unos días. Sin embargo, esto no les impediría regresar a Esto es Guerra.

Existe la posibilidad de que Alejandra Baigorria y Said Palao no regresen a EEG, ya que recientemente se comprometieron en Filipinas, y los preparativos para su boda, así como sus compromisos laborales independientes, podrían dificultar su continuación en la competencia. Patricio Parodi y Luciana Fuster podrían no ser llamados para participar este año. Recordemos que Luciana sigue ocupada con sus responsabilidades pendientes como reina en el certamen Miss Grand International, Además, el conocido Pato podría decidir dejar todo para acompañar a su novia en Tailandia. Ante la ausencia de varias figuras de Esto es Guerra, el programa optaría por el ingreso de nuevos rostros.

¿Melissa Paredes y Anthony Arando como nuevos ‘jales’?

Se rumorea que Flavia Laos y Austin Palao podrían ser convocados para el inicio de esta temporada. Lo más polémico es que hace poco anunciaron el fin de su relación. Una situación semejante se presenta con Melissa Paredes y Anthony Aranda. Recordemos que ellos anunciaron recientemente su separación, aunque señalaron que seguirían siendo vistos juntos por razones laborales. ¿Podrían estar considerando participar en EEG? Se especula que ellos serían los nuevos ingresos para la presente temporada de EEG.

Asimismo, se menciona que Luana Barrón podría regresar a Esto es Guerra, al igual que Mateo Oliva, el hijo de Fiorella Cayo. Todo ello se sabrá en el inicio de temporada del reality de competencia. Sin embargo, muchos internautas ya se encuentran ansiosos por este inicio, ya que polémicas figuras de la farándula podrían ingresar a la competencia. Cabe resaltar que las participantes confirmadas para la temporada 2024 de EEG son Melissa Loza, Alejandra Baigorria y Karen Dejo.