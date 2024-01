¡Emotivo encuentro! Así fue como Paolo Guerrero conoció a su quinto hijo

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte se convirtieron en padres nuevamente tras el nacimiento de Giussepe Guerrero Consorte, la parejita se dejó ver más feliz que nunca en sus redes sociales.

El jugador le dio la bienvenida a su segundo hijo con brasileña, siendo el menor el quinto de los hijos en tiene en total, seguidores felicitaron a Paolo por el saludable y fuerte nuevo integrante a la familia.

Un Guerrero más a la familia

La mañana del sábado 20 de enero nació Giuseppe Guerrero Consorte, pues la parejita publicó en sus redes sociales una pintura de la placenta pintada de azul gritando a los cuatro viendo el nacimiento de Giussepe Paolo.

Es así que un amigo del jugador se encargó de registrar el preciso momento donde carga a su nuevo engreído a pocos minutos de haber salido del vientre de su madre pues se encontraba con líquido amniótico.

En otra de las fotografías tomada por la hermana de la brasileña, Ana Paula de luce feliz y emocionada sosteniendo a su engreído.

Sin embargo, eso no fue todo ya que horas más tarde la garota mostró en sus historias de Instagram que su cuerpo viene tomando la forma de antes a apenas 10 horas de haber dado a luz.

Usuarios le pidieron el secreto para lucir regia a sólo horas de haber traído al mundo a su tercer hijo y segundo de su relación con el popular «Depredador».

Como se sabe, este sería el quinto hijo del capitán de la selección peruana de fútbol. Paolo tiene dos hijos mayores alemanes que los tuvo cuando jugaba en los clubs de fútbol de ese país.

Y concibió a su tercera y única niña Naela, pequeña de una relación que tuvo con una peruana.

Emocionados

A través de sus redes sociales, Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte compartieron este emotivo momento, pues se convierten en padres nuevamente. El recién nacido lleva por nombre Giussepe.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ana Paula Consorte ♡ (@anapaulaconsorte_)

De igual forma, la pareja del ‘Depredador’ no dudó en agradecer al personal médico por el parto realizo, el cual fue un éxito. “No puedo dejar de agradecer a mi doctora y a todo su equipo por lo increíble que son. Son impecables”, comentó la modelo.

Hace apenas unos días, Ana Paula Consorte experimentó las primeras contracciones debido a su embarazo en etapa avanzada. En comparación con ocasiones anteriores, reveló que esta vez experimentó dolores que no había sentido en gestaciones previas.

Un lunes a las 3 a. m.: ‘Ama, despierta, despierta, me estoy contrayendo’. Primera vez en mi vida que he tenido contracciones, mis otros nacimientos no sentí exactamente nada. Mi cara en la foto está sufriendo y, asimismo, fue ¡mucho dolor! Ahora seguimos descansando y viendo a este bebé que tiene prisa por venir al mundo», expresó en redes días antes.